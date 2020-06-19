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В Пензенской области начали второй этап снятия ограничений по COVID-19
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу своим постановлением объявил переход региона на второй этап снятия ограничений из-за пандемии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:08
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В Пензенской области начали второй этап снятия ограничений по COVID-19

18:08 19.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу своим постановлением объявил переход региона на второй этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса, разрешена работа магазинов площадью до 800 "квадратов", зоопарков, музеев, библиотек, салонов красоты, массажных салонов и соляриев.
Белозерцев ввел в области с 16 марта по 21 июня режим повышенной готовности, режим обязательной самоизоляции предусмотрен для людей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В регионе с 1 июня были разрешены прогулки по двое, занятия физкультурой и спортом на воздухе, работа объектов сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 квадратных метров, дилерских центров. Граждане обязаны на улице и в общественных местах носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"С 19 июня 2020 года осуществить переход на второй этап снятия ограничений: возобновить работу… предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 квадратных метров площади торгового зала;… зоопарков с использованием средств индивидуальной защиты;… салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги", - говорится в документе.
Уточняется, что разрешена работа организаций, работающих по образовательным программам дополнительного профессионального образования взрослых, а также гостиниц при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров.
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Кроме того, документом разрешено посещение музеев и библиотек строго по предварительной записи с соблюдением дистанции между посетителями не менее пяти метров и предельного количества людей в помещении из расчета 25 квадратных метров на человека. Также снят запрет на обслуживание граждан на летних верандах, сезонных летних кафе и террасах при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе.
Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина отметила, что также снят запрет на посещение кладбищ.
"При этом сохраняется режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания. Речь идет о гражданах старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом. Масочный режим и социальное дистанцирование также сохраняются", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтвержден 4151 случай коронавируса. Скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 3530.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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