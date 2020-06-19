https://ria.ru/20200619/1573203655.html
В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня
Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:59
2020-06-19T18:24
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_9d95a9d57e170eb4b99e3da6c51ef8da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_396:0:2444:2048_1400x0_80_0_0_17fa1a3c0f934da2df31c7dd7bb26a8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости.
Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге
с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19
)" внес губернатор города Александр Беглов
.
Согласно документу, 22 июня в Петербурге возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринга). При этом арендодатели автомобилей обязаны неукоснительно соблюдать требования и рекомендаций Роспотребнадзора
, обеспечить безопасность граждан, в частности, проводить регулярную дезинфекцию автомобилей перед их передачей клиентам.
Также с 22 июня возобновляется прием и размещение в санаторно-курортных организациях только по медицинским показаниям на основании заключений врачебных комиссий.
С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 15 июня в полном объеме восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.
Сообщалось, что на втором этапе снятия ограничений, который может начаться в конце июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Также обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. На третьем этапе снятия ограничений, который может начаться в июле, при улучшении эпидситуации могут открыться салоны красоты, может быть разрешен допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.