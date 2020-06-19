В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня

С 15 июня в Петербурге возобновили работу парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии. Также возобновлен тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга. С 15 июня в полном объеме восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Сообщалось, что на втором этапе снятия ограничений, который может начаться в конце июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Также обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. На третьем этапе снятия ограничений, который может начаться в июле, при улучшении эпидситуации могут открыться салоны красоты, может быть разрешен допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.