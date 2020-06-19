https://ria.ru/20200619/1573203436.html
В Татарстане коронавирус подтвердили у 80 медработников
В Татарстане подтверждено 80 случаев заражения медицинских работников COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:56
2020-06-19T17:56
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан)
КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости.
В Татарстане
подтверждено 80 случаев заражения медицинских работников COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.
"На данный момент у нас 80 случаев подтвержденных заражения медработников, связанных с их профессиональной деятельностью", - сказал Жаворонков журналистам.
При этом он отметил, что медицинские работники – такие же члены социума, которые могут заразиться в общественном транспорте, местах скопления людей, любом другом месте.
В целом, по словам Жаворонкова, медицинские учреждения Татарстана работают в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией, оказывая жителям республики всю необходимую помощь в полном объёме. По его информации, в регионе развёрнуто 34 госпиталя, нехватки персонала и койко-мест нет.
По данным на 19 июня в Татарстане зарегистрировано 4114 случаев COVID-19, на лечении в настоящее время находятся 1133 человека.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф