В Татарстане коронавирус подтвердили у 80 медработников

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

КАЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. В Татарстане подтверждено 80 случаев заражения медицинских работников COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

"На данный момент у нас 80 случаев подтвержденных заражения медработников, связанных с их профессиональной деятельностью", - сказал Жаворонков журналистам.

При этом он отметил, что медицинские работники – такие же члены социума, которые могут заразиться в общественном транспорте, местах скопления людей, любом другом месте.

В целом, по словам Жаворонкова, медицинские учреждения Татарстана работают в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией, оказывая жителям республики всю необходимую помощь в полном объёме. По его информации, в регионе развёрнуто 34 госпиталя, нехватки персонала и койко-мест нет.

По данным на 19 июня в Татарстане зарегистрировано 4114 случаев COVID-19, на лечении в настоящее время находятся 1133 человека.