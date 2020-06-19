Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5338

ДУШАНБЕ, 19 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5338, за последние сутки выявили еще 59 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 59 человек, достигнув 5338, вылечены были 3830 человек, число умерших с минувшего вторника осталось прежним 51", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 180 человек, а за последние сутки 68 человек вылечились и были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.