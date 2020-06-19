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https://ria.ru/20200619/1573203386.html
Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5338
Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5338, за последние сутки выявили еще 59 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5338

17:56 19.06.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
ДУШАНБЕ, 19 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зафиксированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 5338, за последние сутки выявили еще 59 заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных COVID-19 увеличилось на 59 человек, достигнув 5338, вылечены были 3830 человек, число умерших с минувшего вторника осталось прежним 51", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в стране под медицинским наблюдением в больницах находятся 180 человек, а за последние сутки 68 человек вылечились и были выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
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