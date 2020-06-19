В Ладожское озеро после реабилитации выпустили еще одну нерпу

Ранее сообщалось, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в этом году проходили реабилитацию 30 животных: серые тюлени, ладожские кольчатые нерпы и балтийские нерпы. Этот сезон стал одним из самых сложных для основателей центра. Из-за аномального тепла и раннего таяния льда новорожденных нерпят уносило течением, где они оставались в одиночестве и могли погибнуть. Животные поступали к специалистам в тяжелом состоянии, были сильно истощены и напуганы. В мае-июне часть "воспитанников" центра сохранения морских млекопитающих уже выпустили на волю.

"Пациентка провела на реабилитации почти четыре месяца. Несмотря на довольно долгий срок жизни рядом с людьми, специалисты отмечают, что она так и осталась дикой, недоверчивой к человеку. Такое поведение - хороший знак того, что животное не привыкло к человеку и успешно адаптируется в естественной среде обитания. И нерпа подтвердила мнение ученых – во время выпуска она быстро уплыла в Ладогу", - говорится в сообщении.