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В Ладожское озеро после реабилитации выпустили еще одну нерпу
Ладожскую кольчатую нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:52
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Одинокие малыши на льдинах: в Петербурге спасают нерпят
Новорожденные детеныши ладожских нерп терпят бедствия на льдинах Невы. Их спасением занимаются активисты "Фонда друзей Балтийской нерпы". За последние два дня спасли три малыша. Новорожденные нерпы плыли на льдине, оторванные от матери. В таком возрасте малыши не могут прокормиться самостоятельно и нуждаются в заботе. За минувшие несколько дней в Центре изучения и спасения морских млекопитающих появилось восемь ладожских нерпят. Практически всех подобрали на Неве.
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фонд друзей балтийской нерпы, нева (река), водоканал санкт-петербурга, репино, санкт-петербург, общество

В Ладожское озеро после реабилитации выпустили еще одну нерпу

17:52 19.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЛадожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Ладожский нерпенок Крошик в водах Ладожского озера у острова Валаам. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ладожскую кольчатую нерпу выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в петербургском Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Ранее сообщалось, что в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в этом году проходили реабилитацию 30 животных: серые тюлени, ладожские кольчатые нерпы и балтийские нерпы. Этот сезон стал одним из самых сложных для основателей центра. Из-за аномального тепла и раннего таяния льда новорожденных нерпят уносило течением, где они оставались в одиночестве и могли погибнуть. Животные поступали к специалистам в тяжелом состоянии, были сильно истощены и напуганы. В мае-июне часть "воспитанников" центра сохранения морских млекопитающих уже выпустили на волю.
Центр реабилитации ластоногих в Санкт-Петербурге
26 мая, 11:35
В Финский залив после реабилитации выпустили трех спасенных тюленей
Нерпенка весной обнаружили на берегу Невы жители Невской Дубровки. У разлученной с матерью малышки не было шансов выжить самостоятельно, и жители решили обратиться на горячую линию "Фонда друзей балтийской нерпы". Его специалисты забрали нерпу на реабилитацию в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.
"Пациентка провела на реабилитации почти четыре месяца. Несмотря на довольно долгий срок жизни рядом с людьми, специалисты отмечают, что она так и осталась дикой, недоверчивой к человеку. Такое поведение - хороший знак того, что животное не привыкло к человеку и успешно адаптируется в естественной среде обитания. И нерпа подтвердила мнение ученых – во время выпуска она быстро уплыла в Ладогу", - говорится в сообщении.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
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Фонд друзей балтийской нерпыНева (река)Водоканал Санкт-ПетербургаРепиноСанкт-ПетербургОбщество
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