Биография Иэна Холма

В 1953 году Иэн Холм окончил Королевскую академию драматических искусств.

Его первой ролью в театре стал копьеносец в драме Уильяма Шекспира "Отелло" в Королевском Шекспировском театре в 1954 году. Он также сыграл Муция в постановке "Тит Андроник", с которой театр гастролировал по Европе в 1956 году.

В дальнейшем он сыграл роли Доналбейна в "Макбете", Шута в "Короле Лире", Пака в "Сне в летнюю ночь" Шекспира. В середине 1960-х годов он исполнил главные роли в шекспировских пьесах "Генрих V" и "Ричард III".

В 1967 году Иэн Холм получил премию "Тони" за дебютную роль в нью-йоркской постановке "Возвращение домой" Гарольда Пинтера.

В 1965 году Холм дебютировал на телевидении в роли Ричарда III в мини-сериале "Би-би-си" "Война Роз" (The Wars of the Roses).

В 1969 году актер получил свою первую награду – приз BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Пушка Бофора" (The Bofors Gun, 1968).

Большую популярность актеру принесла роль Сэма Муссабини в фильме "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981), за которую он был номинирован на премию "Оскар" как лучший актер второго плана.

Известность он снискал благодаря роли Отца Вито Корнелиуса в фантастическом боевике "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997).

Актер также снимался в таких фильмах, как "Чужой" (Alien, 1979), "Бразилия" (Brazil, 1985), "Генрих V" (Henry V, 1989), "Гамлет" (Hamlet, 1990), "Франкенштейн" (Frankenstein, 1994), "Король Лир" (King Lear, 1998), "Авиатор" (Aviator, 2004), "Оружейный барон" (Lord of War, 2005) и др.

19 июня 2020 года Иэн Холм скончался в больнице в Великобритании.

Творчество актера было отмечено премиями BAFTA (1969, 1982), Каннского кинофестиваля (1981) и др. В 1982 году он был номинирован на премию "Оскар".

В 1998 году за вклад в развитие драмы он был посвящен в рыцари и получил дворянское звание – сэр.

Холм был женат четвертым браком. У Холма осталось пятеро детей - трое от официальных браков и двое от отношений с фотографом Би Гилберт.