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https://ria.ru/20200619/1573191527.html
Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса во "Властелине колец" Иэн Холм
В Великобритании умер звезда фильмов "Властелин колец", "Хоббит", "Чужой" и "Пятый элемент" сэр Иэн Холм, сообщил изданию Guardian его агент. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:42
культура
властелин колец
кино
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https://ria.ru/20200529/1572117372.html
Отправился к эльфам... Прощай, Бильбо Бэггинс...
35
Хороший был актёр. :(
23
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573191596_0:97:2048:1249_1400x0_80_0_0_5fa038ffe289f1e24f7f53fc1d9e4459.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
властелин колец, кино

Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса во "Властелине колец" Иэн Холм

15:14 19.06.2020 (обновлено: 19:42 19.06.2020)
19351
© AP Photo / Jonathan ShortАктер Иэн Холм
Актер Иэн Холм
© AP Photo / Jonathan Short
Актер Иэн Холм. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Великобритании умер звезда фильмов "Властелин колец", "Хоббит", "Чужой" и "Пятый элемент" сэр Иэн Холм, сообщил изданию Guardian его агент.
"С тяжелым сердцем (сообщаем. — Прим. ред), что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет", — сообщили изданию.
Кадр трансляции, опубликованной на YouTube-канале Джоша Гада
29 мая, 03:00Культура
Джош Гад собрал актеров из "Властелина колец" в своем онлайн-шоу
Холм умер в больнице в окружении семьи. Как пишет Guardian, заболевание актера было "связано с болезнью Паркинсона".
В прошлом месяце Холм не смог принять участие в онлайн-встрече актеров "Властелина колец".

"Мне жаль, что я не увижу вас лично, мне вас всех не хватает. Надеюсь, в своих приключениях вы много где побывали, я пережидаю изоляцию в своем домике хоббита", — передал он коллегам.

Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" Холм родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец".
Не менее запоминающимися стали его роли андроида в фильме "Чужой" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.
71334826
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КультураВластелин колецКино
Популярные комментарии
Отправился к эльфам... Прощай, Бильбо Бэггинс...
19 июня, 15:31
Владимир Бессонов
3500000
Хороший был актёр. :(
19 июня, 16:36
True Story
2300000
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