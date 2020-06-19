Умер исполнитель роли Бильбо Бэггинса во "Властелине колец" Иэн Холм

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Великобритании умер звезда фильмов "Властелин колец", "Хоббит", "Чужой" и "Пятый элемент" сэр Иэн Холм, сообщил изданию Guardian его агент.
"С тяжелым сердцем (сообщаем. — Прим. ред), что актер сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет", — сообщили изданию.
Холм умер в больнице в окружении семьи. Как пишет Guardian, заболевание актера было "связано с болезнью Паркинсона".
В прошлом месяце Холм не смог принять участие в онлайн-встрече актеров "Властелина колец".
"Мне жаль, что я не увижу вас лично, мне вас всех не хватает. Надеюсь, в своих приключениях вы много где побывали, я пережидаю изоляцию в своем домике хоббита", — передал он коллегам.
Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" Холм родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец".
Не менее запоминающимися стали его роли андроида в фильме "Чужой" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила его в рыцари.