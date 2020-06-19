https://ria.ru/20200619/1573201305.html
США подозревают, что ядерные материалы были на трех объектах в Иране
США подозревают, что ядерные материалы могли находиться на трех объектах в Иране, включая те два, доступа к которым добивается МАГАТЭ, заявил на брифинге... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:26
2020-06-19T17:26
кристофер форд
магатэ
иран
сша
в мире
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1
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристофер форд, магатэ, иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США
подозревают, что ядерные материалы могли находиться на трех объектах в Иране
, включая те два, доступа к которым добивается МАГАТЭ
, заявил на брифинге помощник госсекретаря по вопросам нераспространения Кристофер Форд
.
"Сейчас есть свидетельства о потенциальных не заявленных ядерных материалах или деятельности на определенном количестве объектов в Иране. Есть два объекта, к которым МАГАТЭ запросило доступ, и есть один объект, на котором были найдены... данные о частицах урана, а это предполагает потенциальное присутствие в какой-то момент не заявленного ядерного материала", - сказал Форд.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. Россия и Китай голосовали против.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.