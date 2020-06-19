США подозревают, что ядерные материалы были на трех объектах в Иране

"Сейчас есть свидетельства о потенциальных не заявленных ядерных материалах или деятельности на определенном количестве объектов в Иране. Есть два объекта, к которым МАГАТЭ запросило доступ, и есть один объект, на котором были найдены... данные о частицах урана, а это предполагает потенциальное присутствие в какой-то момент не заявленного ядерного материала", - сказал Форд.