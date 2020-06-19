Вакцина против одного из видов рака прошла первые клинические испытания

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американские ученые закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы. Вакцина создана на основе собственных опухолевых клеток пациента. Результаты исследования Американские ученые закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы. Вакцина создана на основе собственных опухолевых клеток пациента. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Мантийноклеточная лимфома (МКЛ) — агрессивная форма лимфомы, при которой лейкоциты, известные как B-клетки, становятся злокачественными и образуют опухоли в лимфатических узлах и других частях тела. Заболевание обычно лечат комбинацией химио- и иммунотерапии, часто сопровождаемой трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток для восстановления способности организма образовывать нормальные, здоровые клетки крови. Но рак обычно возвращается, и среднее время выживания для пациентов с МКЛ составляет пять-семь лет.

Биологи из Стэнфордского университета разработали вакцину против рецидивов МКЛ на основе опухолевых клеток самого пациента и ранее уже опробовали ее на мышах. Сейчас сообщается, что вакцина успешно прошла две первые фазы клинических испытаний.

В ходе исследования 47 пациентов с МКЛ, достигших ремиссии после стандартного комплекса иммуно- и химиотерапии, вакцинировали их собственными опухолевыми клетками, нагруженными олигонуклеотидами CpG — короткими фрагментами ДНК, которые имитируют бактериальную ДНК и могут вызывать иммунный ответ.

Иммунные клетки затем собирали и сохраняли, а пациенты получали трансплантат стволовых клеток. На заключительном этапе иммунные клетки переносили обратно пациентам.

Схема вакцинации оказалась безопасной и не вызывала побочных эффектов, кроме тех, которые обычно связаны с трансплантацией стволовых клеток. Результаты показали, что вакцина способна побудить иммунную систему атаковать любые опухолевые клетки, которые могут вызвать рецидив заболевания.

По наблюдениям ученых, в течение следующего года после вакцинации у 89 процентов наблюдаемых отсутствовали минимальные остаточные маркеры МКЛ. Это значит, что их кровь содержала слишком мало раковых клеток, чтобы образовать новые опухоли.

У 40 процентов пациентов образовались иммунные клетки, способные непосредственно атаковать и убивать клетки рака. Эти пациенты оказались особенно хорошо защищены от рецидивов заболевания, даже если в их опухолях присутствовали генетические мутации, связанные с плохим прогнозом.

"В целом наши данные показывают, что CpG-активированная цельноклеточная вакцинация против опухолей с последующим адоптивным переносом вакцинированных иммунных клеток осуществима, безопасна и может вызывать иммунные ответы, которые показывают превосходный клинический результат", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Рональда Леви (Ronald Levy).