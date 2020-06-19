Вакцина против одного из видов рака прошла первые клинические испытания

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американские ученые закончили две первые фазы клинических испытаний нового метода вакцинации от неизлечимой мантийноклеточной лимфомы. Вакцина создана на основе собственных опухолевых клеток пациента. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Medicine.
Мантийноклеточная лимфома (МКЛ) — агрессивная форма лимфомы, при которой лейкоциты, известные как B-клетки, становятся злокачественными и образуют опухоли в лимфатических узлах и других частях тела. Заболевание обычно лечат комбинацией химио- и иммунотерапии, часто сопровождаемой трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток для восстановления способности организма образовывать нормальные, здоровые клетки крови. Но рак обычно возвращается, и среднее время выживания для пациентов с МКЛ составляет пять-семь лет.
Биологи из Стэнфордского университета разработали вакцину против рецидивов МКЛ на основе опухолевых клеток самого пациента и ранее уже опробовали ее на мышах. Сейчас сообщается, что вакцина успешно прошла две первые фазы клинических испытаний.
В ходе исследования 47 пациентов с МКЛ, достигших ремиссии после стандартного комплекса иммуно- и химиотерапии, вакцинировали их собственными опухолевыми клетками, нагруженными олигонуклеотидами CpG — короткими фрагментами ДНК, которые имитируют бактериальную ДНК и могут вызывать иммунный ответ.
Иммунные клетки затем собирали и сохраняли, а пациенты получали трансплантат стволовых клеток. На заключительном этапе иммунные клетки переносили обратно пациентам.
Схема вакцинации оказалась безопасной и не вызывала побочных эффектов, кроме тех, которые обычно связаны с трансплантацией стволовых клеток. Результаты показали, что вакцина способна побудить иммунную систему атаковать любые опухолевые клетки, которые могут вызвать рецидив заболевания.
По наблюдениям ученых, в течение следующего года после вакцинации у 89 процентов наблюдаемых отсутствовали минимальные остаточные маркеры МКЛ. Это значит, что их кровь содержала слишком мало раковых клеток, чтобы образовать новые опухоли.
У 40 процентов пациентов образовались иммунные клетки, способные непосредственно атаковать и убивать клетки рака. Эти пациенты оказались особенно хорошо защищены от рецидивов заболевания, даже если в их опухолях присутствовали генетические мутации, связанные с плохим прогнозом.
"В целом наши данные показывают, что CpG-активированная цельноклеточная вакцинация против опухолей с последующим адоптивным переносом вакцинированных иммунных клеток осуществима, безопасна и может вызывать иммунные ответы, которые показывают превосходный клинический результат", — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Рональда Леви (Ronald Levy).
Сейчас исследователи рассматривают пути дальнейшего улучшения иммунного ответа на вакцинацию опухолевыми клетками.