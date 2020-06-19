В Азербайджане приостанавят деятельность ТЦ, общепитов и музеев

Согласно решению, в вышеуказанные сроки приостанавливается деятельность крупных торговых центров, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек. Также приостанавливается оказание услуг клиентам на местах в объектах общественного питания, деятельность музеев и выставочных залов, парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг (в том числе обслуживание в домах клиентов или в другом месте); деятельность образовательных учреждений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований), а также проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.