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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573199305.html
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:49
голосование по поправкам в конституцию
европейский суд
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
европа
венгрия
люксембург (государство)
политика
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https://ria.ru/20200619/1573173784.html
Понятно, что цивилизованное международное сообщество никогда не признает это дешёвый фарс по изменениям в Конституцию легитимным. Соответственно, все действия вытекающие из этих поправок будут признаны незаконными. Соответственно и глава государства, продливший свои полномочия при помощи этих поправок.А значит никто с ним теперь даже чаёк попить рядом не сядет. Эти поправки окончательно закрепят за российским официозом статус изгоя.
252
Категорически против голосования по поправкам пакетом! Только раздельное голосование по каждой поправке отдельно. За какие-то можно отдать свой голос. А отдельные поправки только "ПРОТИВ"!!!
246
60
европа
венгрия
люксембург (государство)
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1400x0_80_0_0_469919be7b485a57bcb201fa26ba3814.jpg
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РИА Новости
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европейский суд, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, европа, венгрия, люксембург (государство), политика

Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

16:49 19.06.2020
50897
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за поправки в основной закон страны, сделает ее сильнее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Вчера, 16:34
Толстой ответил на призыв Венецианской комиссии по поправке к Конституции
"Решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать поправку к Конституции РФ, определяющую приоритет ее норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Он добавил, что недавно Европейский суд в Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. "И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела. Противостоять подобным указаниям можно, только приняв норму основного закона, определяющую его приоритет", - сказал Володин.
По его словам, в этой ситуации крайне важно поддержать поправки к конституции. "Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее", - заключил председатель Госдумы.
Андрей Клишас
Вчера, 11:26Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвропейский судКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинЕвропаВенгрияЛюксембург (государство)Политика
Популярные комментарии
Понятно, что цивилизованное международное сообщество никогда не признает это дешёвый фарс по изменениям в Конституцию легитимным. Соответственно, все действия вытекающие из этих поправок будут признаны незаконными. Соответственно и глава государства, продливший свои полномочия при помощи этих поправок.А значит никто с ним теперь даже чаёк попить рядом не сядет. Эти поправки окончательно закрепят за российским официозом статус изгоя.
19 июня, 17:00
БСБолот Стабильнуров
848104155
Категорически против голосования по поправкам пакетом! Только раздельное голосование по каждой поправке отдельно. За какие-то можно отдать свой голос. А отдельные поправки только "ПРОТИВ"!!!
19 июня, 16:53
PIPetr Io
1420111101
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