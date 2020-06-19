https://ria.ru/20200619/1573199305.html
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:49
2020-06-19T16:49
голосование по поправкам в конституцию
европейский суд
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
европа
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политика
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Болот Стабильнуров
Понятно, что цивилизованное международное сообщество никогда не признает это дешёвый фарс по изменениям в Конституцию легитимным. Соответственно, все действия вытекающие из этих поправок будут признаны незаконными. Соответственно и глава государства, продливший свои полномочия при помощи этих поправок.А значит никто с ним теперь даже чаёк попить рядом не сядет. Эти поправки окончательно закрепят за российским официозом статус изгоя.
252
Petr Io
Категорически против голосования по поправкам пакетом! Только раздельное голосование по каждой поправке отдельно. За какие-то можно отдать свой голос. А отдельные поправки только "ПРОТИВ"!!!
246
60
европа
венгрия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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европейский суд, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, европа, венгрия, люксембург (государство), политика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за поправки в основной закон страны, сделает ее сильнее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин
.
Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.
"Решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать поправку к Конституции РФ, определяющую приоритет ее норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Он добавил, что недавно Европейский суд
в Люксембурге
принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. "И Венгрия
должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела. Противостоять подобным указаниям можно, только приняв норму основного закона, определяющую его приоритет", - сказал Володин.
По его словам, в этой ситуации крайне важно поддержать поправки к конституции. "Каждый голос, отданный за них, сделает страну сильнее", - заключил председатель Госдумы.