Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за поправки в основной закон страны, сделает ее сильнее, считает председатель Госдумы Оценка Венецианской комиссией Совета Европы (СЕ) поправок к Конституции РФ говорит о том, что Россия находится на правильном пути; каждый голос, отданный за поправки в основной закон страны, сделает ее сильнее, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин

Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку. Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда, говорится в сообщении.

"Решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать поправку к Конституции РФ, определяющую приоритет ее норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, еще раз доказывает, что мы находимся на правильном пути", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что недавно Европейский суд Люксембурге принял решение о несоответствии общеевропейским нормам венгерского закона, обязывающего декларировать пожертвования и гранты неправительственным организациям из-за рубежа. "И Венгрия должна исполнить решение, которое способствует вмешательству в ее внутренние дела. Противостоять подобным указаниям можно, только приняв норму основного закона, определяющую его приоритет", - сказал Володин.