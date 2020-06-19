https://ria.ru/20200619/1573199117.html
ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков
Банк России считает нецелесообразным административно регулировать или устанавливать определённые уровни кредитных и депозитных ставок коммерческих банков,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:46
2020-06-19T16:46
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
https://ria.ru/20200619/1573194608.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1400x0_80_0_0_3bfa40e3adbffafe6c10e8eda4192501.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_155:0:2630:1856_1400x0_80_0_0_2bdd857c08a03e80491085d27694c707.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_464:0:2320:1856_1400x0_80_0_0_208dc93f1d6a12c34202d1db1974bd74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России
считает нецелесообразным административно регулировать или устанавливать определённые уровни кредитных и депозитных ставок коммерческих банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина
.
"Регулировать или устанавливать административно уровни ставок мы считаем нецелесообразным, здесь должна работать конкуренция между кредитными организациями и определяться это все на основе экономических данных", - сказала Набиуллина.
По ее словам, уже введённое регулирование достаточно. "Регулирование сверхвысоких ставок - мы регулируем ПСК (полную стоимость кредита - ред.), то есть ПСК не должно быть на одну треть выше среднерыночной. И мы все время раскрываем информацию об этих среднерыночных ставках", - добавила Набиуллина.
Глава ЦБ также отметила, что, действительно, не происходит автоматического движения ставок и по кредитам, и по депозитам вслед за ключевой ставкой.
"Это занимает определенное время. И плюс к тому на уровень ставок влияет оценка кредитных рисков. Если мы, я уже говорила, видим по ипотеке снижение ставок, то, например, по потребительским кредитам ставки могут расти в том числе с возросшими кредитными рисками", - заключила Набиуллина.