ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России считает нецелесообразным административно регулировать или устанавливать определённые уровни кредитных и депозитных ставок коммерческих банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина

"Регулировать или устанавливать административно уровни ставок мы считаем нецелесообразным, здесь должна работать конкуренция между кредитными организациями и определяться это все на основе экономических данных", - сказала Набиуллина.

По ее словам, уже введённое регулирование достаточно. "Регулирование сверхвысоких ставок - мы регулируем ПСК (полную стоимость кредита - ред.), то есть ПСК не должно быть на одну треть выше среднерыночной. И мы все время раскрываем информацию об этих среднерыночных ставках", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что, действительно, не происходит автоматического движения ставок и по кредитам, и по депозитам вслед за ключевой ставкой.