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ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков
Банк России считает нецелесообразным административно регулировать или устанавливать определённые уровни кредитных и депозитных ставок коммерческих банков,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:46
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков

16:46 19.06.2020
132
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России считает нецелесообразным административно регулировать или устанавливать определённые уровни кредитных и депозитных ставок коммерческих банков, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Регулировать или устанавливать административно уровни ставок мы считаем нецелесообразным, здесь должна работать конкуренция между кредитными организациями и определяться это все на основе экономических данных", - сказала Набиуллина.
По ее словам, уже введённое регулирование достаточно. "Регулирование сверхвысоких ставок - мы регулируем ПСК (полную стоимость кредита - ред.), то есть ПСК не должно быть на одну треть выше среднерыночной. И мы все время раскрываем информацию об этих среднерыночных ставках", - добавила Набиуллина.
Глава ЦБ также отметила, что, действительно, не происходит автоматического движения ставок и по кредитам, и по депозитам вслед за ключевой ставкой.
Здание Центрального банка РФ
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"Это занимает определенное время. И плюс к тому на уровень ставок влияет оценка кредитных рисков. Если мы, я уже говорила, видим по ипотеке снижение ставок, то, например, по потребительским кредитам ставки могут расти в том числе с возросшими кредитными рисками", - заключила Набиуллина.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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