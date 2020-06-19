Путин отметил умение медорганизаций перестроить производственные процессы

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.
Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.
К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.
К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.
Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.
Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.
Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.
Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.
Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.
Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.
Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.
Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.
Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.
Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.
За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.
За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.
Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.
Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.
Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.
Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.
Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".
Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".
В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.
В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.
На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.
На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.
Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.
К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.
Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.
Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.
Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.
Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.
Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.
За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.
Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.
Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.
Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".
В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.
На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.