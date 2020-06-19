Путин отметил умение медорганизаций перестроить производственные процессы

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин отметил умение перестроить производственные процессы в медицинских организациях на фоне распространения коронавирусной инфекции в России, в результате чего выросла производительность, и выразил надежду, что это сохранится после пандемии.

Во время встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса, к президенту обратился генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Александр Самойлов. Он рассказал об оптимизации процессов в центре при лечении пациентов с COVID-19.

Он отметил, что во время пандемии в их ведомстве был создан единый кол-центр, который "маршрутизировал" пациентов между клиниками ФМБА в зависимости от тяжести протекания болезни. Самойлов признался, что пандемия выявила в работе узкие места. При этом, по его словам, помог совместный опыт работы с Росатомом в применении принципов бережливого производства: центру "удалось упростить процесс выдачи средств индивидуальной защиты в два раза и уменьшить трудоемкость".

Также он отметил, что было сокращено время оформления медицинской документации путем применения электронного документооборота.

"Мы внедрили специальную систему контроля в так называемой чистой зоне. Когда появлялись условно инфицированные пациенты,… необходимо было быстро принять решение врачу-эпидемиологу и реализовать план действия, чтобы не допустить инфекционных очагов. И вот тот видеоряд, который мы совместно сделали с Росатомом... позволил нам сократить время принятия решения в 10 раз - с 30 до 3 минут", - рассказал Самойлов.

Он констатировал, что принципы организации производственных процессов применимы и в медицинских организациях. "И как ведущая организация мы точно так же готовы стать центром компетенции и тиражировать это", - заключил Самойлов.

"Чрезвычайно важный опыт. Не только для медицины, для очень многих отраслей. То, что вы сказали, конечно, впечатляет. Такое серьезное повышение производительности это, конечно, очень востребовано в такие моменты... Не было бы счастья, но несчастье помогло, как у нас говорят в народе", - сказал Путин.

При этом он отметил, что эти и другие компетенции, "конечно, надеюсь, у нас сохранятся и после того, как все проблемы, связанные с эпидемией, останутся в прошлом".