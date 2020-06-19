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https://ria.ru/20200619/1573198107.html
Путин отметил умение медорганизаций перестроить производственные процессы
Президент России Владимир Путин отметил умение перестроить производственные процессы в медицинских организациях на фоне распространения коронавирусной инфекции... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, общество

Путин отметил умение медорганизаций перестроить производственные процессы

16:37 19.06.2020
85
© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
© РИА Новости
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил умение перестроить производственные процессы в медицинских организациях на фоне распространения коронавирусной инфекции в России, в результате чего выросла производительность, и выразил надежду, что это сохранится после пандемии.
Во время встречи с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса, к президенту обратился генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Александр Самойлов. Он рассказал об оптимизации процессов в центре при лечении пациентов с COVID-19.
Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

Врач готовит пациентку к процедуре компьютерной томографии легких в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

 Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова (справа) и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

Бейдж врача-терапевта городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19, Татьяны Лесных с надписью Я здесь ради Вас !
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

Пациент и медицинские работники в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Он отметил, что во время пандемии в их ведомстве был создан единый кол-центр, который "маршрутизировал" пациентов между клиниками ФМБА в зависимости от тяжести протекания болезни. Самойлов признался, что пандемия выявила в работе узкие места. При этом, по его словам, помог совместный опыт работы с Росатомом в применении принципов бережливого производства: центру "удалось упростить процесс выдачи средств индивидуальной защиты в два раза и уменьшить трудоемкость".
Также он отметил, что было сокращено время оформления медицинской документации путем применения электронного документооборота.
"Мы внедрили специальную систему контроля в так называемой чистой зоне. Когда появлялись условно инфицированные пациенты,… необходимо было быстро принять решение врачу-эпидемиологу и реализовать план действия, чтобы не допустить инфекционных очагов. И вот тот видеоряд, который мы совместно сделали с Росатомом... позволил нам сократить время принятия решения в 10 раз - с 30 до 3 минут", - рассказал Самойлов.
Он констатировал, что принципы организации производственных процессов применимы и в медицинских организациях. "И как ведущая организация мы точно так же готовы стать центром компетенции и тиражировать это", - заключил Самойлов.
"Чрезвычайно важный опыт. Не только для медицины, для очень многих отраслей. То, что вы сказали, конечно, впечатляет. Такое серьезное повышение производительности это, конечно, очень востребовано в такие моменты... Не было бы счастья, но несчастье помогло, как у нас говорят в народе", - сказал Путин.
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
28 мая, 13:09Распространение нового коронавируса
В Подмосковье рассказали о переводе медорганизаций в обычный режим работы
При этом он отметил, что эти и другие компетенции, "конечно, надеюсь, у нас сохранятся и после того, как все проблемы, связанные с эпидемией, останутся в прошлом".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинОбщество
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