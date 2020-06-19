Удмуртия предоставит землю и сырье для развития аграрного бизнеса

Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

УФА, 19 июн - РИА Новости. Республика Республика Удмуртия готова предоставить землю и сырьевую базу для инвесторов в аграрный бизнес, заявил глава региона Александр Бречалов

В Удмуртии проходит инвестиционный марафон "Удмуртия Calling", который стартовал 5 июня в онлайн-формате и уже презентовал потенциальным инвесторам возможности развития региона в сфере IT-технологии и туризма. Аграрный сектор был представлен 19 июня.

"На протяжении многих лет агропромышленный комплекс региона остается основой развития сельских территорий. Почти треть населения республики проживают в сельской местности. При этом ВРП региона составляет 646 миллиардов рублей, из них 12% - это агропромышленный комплекс. В отрасли занято более 35 тысяч человек. Все они трудятся в крупных, средних и малых хозяйствах, которых в Удмуртии более 1500", - сказал Бречалов, презентуя на марафоне сельское хозяйство региона.

Основу аграрной отрасли составляет животноводство, развиты такие традиционные направления, как скотоводство, свиноводство, птицеводство. Об этом свидетельствуют лидирующие позиции Удмуртии среди регионов ПФО: 2 место по производству сыров 3 место по объемам производства сырого и питьевого молока и масла сливочного (по итогам работы за 2019 год).

В торговых сетях продукция удмуртских агропроизводителей представлена брендами "Топтыжка", "Восточный", "Родная любава", "Годекшурский продукт", "Село зеленое" - это далеко не полный перечень продуктов, представленных в большинстве регионов России. Местный рынок сбыта продукции АПК тоже отлажен – более 100 работающих торговых сетей.

"Хочу особо подчеркнуть причины, по которым ведение аграрного бизнеса будет комфортным именно у нас. Первое – мы готовы предложить основной ресурс для развития отрасли – землю. Второе – готовы предоставить сырье для переработки, отрасль имеет богатую сырьевую базу по основным видам продовольствия. Запросы каждого инвестора для нас уникальны, и мы готовы предлагать наиболее востребованные меры поддержки бизнеса в любых комбинациях. Небольшим фермерам и стандартным для нас направлениям бизнеса мы предлагаем типовые отраслевые решения. И самое важное, мы готовы развивать новые порой нетрадиционные для нас направления", - продолжил Глава.

Имеет республика и другие преимущества для инвесторов, их глава также отметил особо.