Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200619/1573197571.html
Удмуртия предоставит землю и сырье для развития аграрного бизнеса
Республика Удмуртия готова предоставить землю и сырьевую базу для инвесторов в аграрный бизнес, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:30
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1400x0_80_0_0_0a6194977822a3d476a105f61d939181.jpg
https://ria.ru/20200615/1572927204.html
https://ria.ru/20200611/1572827423.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1400x0_80_0_0_0a6194977822a3d476a105f61d939181.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_cc9f2f65aeaaf51c12201a65420a2d4a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_435:0:2483:2048_1400x0_80_0_0_0e8a2a20f86181bd0de4d96cdfaed9a4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), экономика

Удмуртия предоставит землю и сырье для развития аграрного бизнеса

16:30 19.06.2020
66
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 19 июн - РИА Новости. Республика Удмуртия готова предоставить землю и сырьевую базу для инвесторов в аграрный бизнес, заявил глава региона Александр Бречалов.
В Удмуртии проходит инвестиционный марафон "Удмуртия Calling", который стартовал 5 июня в онлайн-формате и уже презентовал потенциальным инвесторам возможности развития региона в сфере IT-технологии и туризма. Аграрный сектор был представлен 19 июня.
"На протяжении многих лет агропромышленный комплекс региона остается основой развития сельских территорий. Почти треть населения республики проживают в сельской местности. При этом ВРП региона составляет 646 миллиардов рублей, из них 12% - это агропромышленный комплекс. В отрасли занято более 35 тысяч человек. Все они трудятся в крупных, средних и малых хозяйствах, которых в Удмуртии более 1500", - сказал Бречалов, презентуя на марафоне сельское хозяйство региона.
Основу аграрной отрасли составляет животноводство, развиты такие традиционные направления, как скотоводство, свиноводство, птицеводство. Об этом свидетельствуют лидирующие позиции Удмуртии среди регионов ПФО: 2 место по производству сыров 3 место по объемам производства сырого и питьевого молока и масла сливочного (по итогам работы за 2019 год).
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
15 июня, 09:08Удмуртская Республика
В Удмуртии пять колледжей получили гранты в размере 152 млн рублей
В торговых сетях продукция удмуртских агропроизводителей представлена брендами "Топтыжка", "Восточный", "Родная любава", "Годекшурский продукт", "Село зеленое" - это далеко не полный перечень продуктов, представленных в большинстве регионов России. Местный рынок сбыта продукции АПК тоже отлажен – более 100 работающих торговых сетей.
"Хочу особо подчеркнуть причины, по которым ведение аграрного бизнеса будет комфортным именно у нас. Первое – мы готовы предложить основной ресурс для развития отрасли – землю. Второе – готовы предоставить сырье для переработки, отрасль имеет богатую сырьевую базу по основным видам продовольствия. Запросы каждого инвестора для нас уникальны, и мы готовы предлагать наиболее востребованные меры поддержки бизнеса в любых комбинациях. Небольшим фермерам и стандартным для нас направлениям бизнеса мы предлагаем типовые отраслевые решения. И самое важное, мы готовы развивать новые порой нетрадиционные для нас направления", - продолжил Глава.
Имеет республика и другие преимущества для инвесторов, их глава также отметил особо.
"Несмотря на то что столица Удмуртии находится на расстоянии 1129 км от Москвы, до Ижевска можно добраться любым комфортным способом: действует авиа-, железнодорожное, авто-, судоходное сообщение. Эти обстоятельства позволяют нашим производителям выстраивать оптимальные логистические маршруты. Возможности железнодорожной сети делают нас максимально мобильными. Прямое сообщение с Китаем может стать драйвером для развития практически любого бизнеса на нашей территории. Через организаторов каждый из вас может инициировать встречу со мной по вопросам развития вашего бизнеса", - заключил Бречалов.
Рыбак на берегу реки
11 июня, 18:50Удмуртская Республика
Удмуртия привлечет туристов национальным колоритом, охотой и рыбалкой
000000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
Рекомендуем
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина: Минфин без проблем выполнит увеличенную программу госзаймов
Здание Центрального банка РФ
ЦБ не считает целесообразным административно регулировать ставки банков
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки
Архитектор на стройке
В Подмосковье оштрафовали застройщиков на миллион рублей за неделю
Здание Центрального банка РФ
Центробанк не исключил дефляцию в августе-сентябре
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с главой Минсельхоза весенние полевые работы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями коронавируса
Путин: экономика доказала способность адаптироваться в сложных условиях
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство хочет переработать нацпроект по производительности труда
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали Путину о ситуации с коронавирусом на объектах
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала использовать программу бережливого производства
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Рязанские власти окажут всестороннюю помощь инвесторам
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина рассказала о преимуществах плавающего курса рубля
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил экономические резервы России
Генеральный директор Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок
Предприниматель из Магнитогорска рассказал о работе в условиях пандемии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши надеется на принятие нового "плана Маршалла"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния