Прокуратура и СК на Кубани проверят сообщение о нарушениях в Славянске

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Руководство прокуратуры и СУСК по Кубани проверяют данные СМИ о нарушениях в Славянском районе прав граждан, предпринимателей и должностных лиц, в том числе при расследовании уголовных дел, сообщает надзорное ведомство края.
"Новая газета Кубани" опубликовала открытое письмо следователей ОМВД Славянского района Кубани, в котором они сообщают об оказании на них давления со стороны местного прокурора, который якобы заставляет их проводить необоснованные следственные действия, в том числе с целью запугивания и с лицами, не имеющими отношения к расследованиям. Этим, утверждается в письме, в районе создана негативная атмосфера, а неугодным следователям грозит возбуждение уголовных дел по инициативе надзорного органа.
"Прокуратурой Краснодарского края в связи с рядом публикаций в средствах массовой информации о нарушении прав граждан, субъектов предпринимательской деятельности, должностных лиц, в том числе при возбуждении и расследовании уголовных дел, осуществлен выезд в Славянский район. В настоящее время члены комиссии под руководством заместителя прокурора края Александра Бучмана, а также первого заместителя руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова встретились с гражданами, приняли обращения, рассмотрение которых поставлено на контроль", - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в пятницу.
На вопрос, являются ли предметом проверки данные, обозначенные в опубликованном письме следователей, в крайпрокуратуре РИА Новости ответили, что комментарии ведомства ограничиваются официальным релизом.