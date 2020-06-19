Прокуратура и СК на Кубани проверят сообщение о нарушениях в Славянске

"Прокуратурой Краснодарского края в связи с рядом публикаций в средствах массовой информации о нарушении прав граждан, субъектов предпринимательской деятельности, должностных лиц, в том числе при возбуждении и расследовании уголовных дел, осуществлен выезд в Славянский район. В настоящее время члены комиссии под руководством заместителя прокурора края Александра Бучмана, а также первого заместителя руководителя Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова встретились с гражданами, приняли обращения, рассмотрение которых поставлено на контроль", - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в пятницу.