Набиуллина: Минфин без проблем выполнит увеличенную программу госзаймов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России считает, что Минфин РФ может без проблем выполнить увеличенную программу государственных заимствований, заявила на пресс-конференции глава Эльвира Набиуллина. Банк России считает, что Минфин РФ может без проблем выполнить увеличенную программу государственных заимствований, заявила на пресс-конференции глава ЦБ

"На мой взгляд, у нас есть пространство или потенциал для увеличения госзаимствований, и им можно пользоваться, министерство финансов РФ пользуется. Мы не даем наших прогнозов по цене активов, но можно заметить, что ожидания по нашей ставке сегодня, конечно, были частично уже включены в ожидания рынка, поэтому мы здесь не ожидаем каких-то резких изменений", - сказала она.

"В целом мы считаем, что Минфин РФ может выполнить эту программу госзаимствований, которую он намечал, без сложностей", - добавила Набиуллина.

Выпуск ОФЗ в РФ значительно вырастет в связи с наращиванием госрасходов для финансирования поддержки экономики и граждан на фоне коронавируса, заявлял ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Это будет масштабнейший рост эмиссии ценных бумаг, отмечал он.

Минфин России по итогам аукционов в апреле-мае и трех аукционных дней в июне разместил гособлигации на общую сумму порядка 1,038 миллиарда рублей, выполнив на 173% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который установлен на уровне 600 миллиардов рублей. Объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет около 1,54 триллиона рублей.