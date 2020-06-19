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Калининградская область готова к смягчению ограничений
Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:26
антон алиханов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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антон алиханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество

Калининградская область готова к смягчению ограничений

16:26 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 июн - РИА Новости. Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура доложила о ситуации с распространением коронавируса - по критериям, которые установил Роспотребнадзор, мы готовы ко второму этапу смягчения — соответствующее обращение в адрес главного санитарного врача России сделано, Анна Юрьевна (Попова) его рассматривает, надеюсь, мы получим согласование. И как только его получим, выпустим свое постановление", - сказал Алиханов.
Губернатор уточнил, что в случае согласования обращения федеральным Роспотребнадзором, в регионе разрешат работу летних веранд ресторанов и кафе, музеев. Будет возобновлена работа спортивных секций на открытом воздухе, в закрытых помещениях — не более 10 человек. Это касается также досуговых и творческих студий.
"Если сегодня мы получим согласование, то мы подпишем постановление и с завтрашнего дня оно вступит в силу. Рестораторы должны направить письменное уведомление о том, что они готовы и что они выполняют методические рекомендации. Спортивные секции начнут работу не ранее 25 июня. Если наши послабления по летним кафе приведут к повышению заболеваемости, начало работы спортивных секций может быть отодвинуто", - сказал Алиханов.
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Он добавил, что в регионе отменят также обсервацию и самоизоляцию для тех, у кого есть калининградская прописка, есть собственность в регионе, есть договор аренды или бронь в гостинице минимум на две ночи. Все остальные категории должны будут помещаться в обсерватор, прежде всего, по словам губернатора, это касается тех, кто приезжает в регион на заработки.
Всего на 19 июня на COVID-19 в Калининградской области выявлено 2227 случаев заражения, из них 1183 человека выздоровели, умерли 36. Остаются под медицинским наблюдением 4804 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Антон АлихановФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
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