Калининградская область готова к смягчению ограничений

КАЛИНИНГРАД, 19 июн - РИА Новости. Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор , сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов

"Глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура доложила о ситуации с распространением коронавируса - по критериям, которые установил Роспотребнадзор, мы готовы ко второму этапу смягчения — соответствующее обращение в адрес главного санитарного врача России сделано, Анна Юрьевна ( Попова ) его рассматривает, надеюсь, мы получим согласование. И как только его получим, выпустим свое постановление", - сказал Алиханов.

Губернатор уточнил, что в случае согласования обращения федеральным Роспотребнадзором, в регионе разрешат работу летних веранд ресторанов и кафе, музеев. Будет возобновлена работа спортивных секций на открытом воздухе, в закрытых помещениях — не более 10 человек. Это касается также досуговых и творческих студий.

"Если сегодня мы получим согласование, то мы подпишем постановление и с завтрашнего дня оно вступит в силу. Рестораторы должны направить письменное уведомление о том, что они готовы и что они выполняют методические рекомендации. Спортивные секции начнут работу не ранее 25 июня. Если наши послабления по летним кафе приведут к повышению заболеваемости, начало работы спортивных секций может быть отодвинуто", - сказал Алиханов.

Он добавил, что в регионе отменят также обсервацию и самоизоляцию для тех, у кого есть калининградская прописка, есть собственность в регионе, есть договор аренды или бронь в гостинице минимум на две ночи. Все остальные категории должны будут помещаться в обсерватор, прежде всего, по словам губернатора, это касается тех, кто приезжает в регион на заработки.

Всего на 19 июня на COVID-19 в Калининградской области выявлено 2227 случаев заражения, из них 1183 человека выздоровели, умерли 36. Остаются под медицинским наблюдением 4804 человека.