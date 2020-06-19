https://ria.ru/20200619/1573197025.html
У маршруток и автобусов Подмосковья появится фирменный стиль
Автобусы и маршрутки, которые ходят в Московской области, оформят в едином стиле. Соответствующий законопроект одобрили на 121-м заседании Мособлдумы, сообщил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:25
2020-06-19T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Автобусы и маршрутки, которые ходят в Московской области, оформят в едином стиле. Соответствующий законопроект одобрили на 121-м заседании Мособлдумы, сообщил телеканал "360"
.
Концепцию единого стиля общественного транспорта в регионе разрабатывают по поручению губернатора Андрея Воробьева.
Белый цвет, разбавленный желтыми и серыми полосами, предлагается сделать основным для транспортных средств. Полосы разместят по обе стороны кузова. Сейчас в аналогичных цветах оформлены областные такси.
Кроме того, на автобусах и маршрутках разместят фирменное наименование перевозчика и логотипы как его, так и всего общественного транспорта в Подмосковье.
Сейчас 90% транспортных средств имеют окрас и бренд, согласно законопроекту, принятому в первом чтении. Об этом рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.
Парк автобусов в Московской области насчитывает около 11 тысяч единиц. Это самый большой парк в России. Каждый год эти машины обслуживают почти миллиард пассажиров.