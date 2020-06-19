У маршруток и автобусов Подмосковья появится фирменный стиль

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Автобусы и маршрутки, которые ходят в Московской области, оформят в едином стиле. Соответствующий законопроект одобрили на 121-м заседании Мособлдумы, сообщил телеканал Автобусы и маршрутки, которые ходят в Московской области, оформят в едином стиле. Соответствующий законопроект одобрили на 121-м заседании Мособлдумы, сообщил телеканал "360"

Концепцию единого стиля общественного транспорта в регионе разрабатывают по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Белый цвет, разбавленный желтыми и серыми полосами, предлагается сделать основным для транспортных средств. Полосы разместят по обе стороны кузова. Сейчас в аналогичных цветах оформлены областные такси.

Кроме того, на автобусах и маршрутках разместят фирменное наименование перевозчика и логотипы как его, так и всего общественного транспорта в Подмосковье.

Сейчас 90% транспортных средств имеют окрас и бренд, согласно законопроекту, принятому в первом чтении. Об этом рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.