Путин обсудил с главой Минсельхоза весенние полевые работы

"Конечно, хочу поблагодарить работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия, в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объем весенних полевых работ, а значит, заложили основу будущего урожая. Мы вчера с министром сельского хозяйства говорили об этом, виды на урожай очень хорошие", - заявил Путин в пятницу на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.