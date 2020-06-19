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Путин обсудил с главой Минсельхоза весенние полевые работы
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил в четверг с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым выполнение весенних полевых работ, и отметил, что в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:53
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, экономика

Путин обсудил с главой Минсельхоза весенние полевые работы

15:53 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил в четверг с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым выполнение весенних полевых работ, и отметил, что в этом году "виды на урожай очень хорошие".
"Конечно, хочу поблагодарить работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия, в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объем весенних полевых работ, а значит, заложили основу будущего урожая. Мы вчера с министром сельского хозяйства говорили об этом, виды на урожай очень хорошие", - заявил Путин в пятницу на встрече с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Владимир ПутинЭкономика
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