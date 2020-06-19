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В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске
Специалисты Росприроднадзора фиксируют тонкую нефтяную пленку на водных поверхностях в Норильске, несмотря на проделанную работу по уборке нефтепродуктов,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:46
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
красноярский край
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, красноярский край, происшествия

В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске

15:46 19.06.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА новости. Специалисты Росприроднадзора фиксируют тонкую нефтяную пленку на водных поверхностях в Норильске, несмотря на проделанную работу по уборке нефтепродуктов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на онлайн-совещании с участием президента России Владимира Путина.
"На сегодняшний момент мы фиксируем тонкую пленку по всей водной глади. И считаем наиболее эффективным сейчас установку дополнительного количества так называемых сорбирующих бонов. Кампания обещала уже завтра (в субботу) их привезти и поставить, как по ручью, так и в русле реки Амбарная. В настоящий момент только они позволят нам собрать эту тонкую пленку, которая появляется на поверхности", - сказала Радионова.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Дополняется
Росприроднадзор даст оценку ущерба от ЧП в Норильске 1 июля
Кроме того, идет обработка берегов. Разлившееся топливо собирается в нефтетанки, которые выдерживают температуру до -60 градусов. Однако для транспортировки этого топлива в места дальнейшего хранения будет построен трубопровод.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 15:22
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайПроисшествия
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