В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске

"На сегодняшний момент мы фиксируем тонкую пленку по всей водной глади. И считаем наиболее эффективным сейчас установку дополнительного количества так называемых сорбирующих бонов. Кампания обещала уже завтра (в субботу) их привезти и поставить, как по ручью, так и в русле реки Амбарная. В настоящий момент только они позволят нам собрать эту тонкую пленку, которая появляется на поверхности", - сказала Радионова.