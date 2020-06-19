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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573193753.html
Более 63 тысяч москвичей приняли участие в тестовом онлайн-голосовании
Более 63 тысяч москвичей уже приняли участие в тестовом электронном голосовании, которое завершится в пятницу, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:42
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/15/1558671575_178:0:1600:800_1400x0_80_0_0_f8f1ad04772cf546ba7e3346faf33d94.jpg
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РИА Новости
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60
россия, конституция рф, москва, общество

Более 63 тысяч москвичей приняли участие в тестовом онлайн-голосовании

15:42 19.06.2020
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© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 63 тысяч москвичей уже приняли участие в тестовом электронном голосовании, которое завершится в пятницу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 63 тысяч москвичей по данным на 14:00 19 июня уже приняли участие в тестовом электронном голосовании. Явка составила 8,3 процента. Завершится онлайн-голосование сегодня, 19 июня, в 20.00. Горожане отвечают на вопрос, что сегодня важнее для столицы — создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений", - говорится в материале.
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Присоединиться к тестированию могут жители Москвы, которые зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию до 15:00 17 июня. Для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.
Эту же платформу будут использовать непосредственно в период проведения онлайн-голосования по внесению изменений в Конституцию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.
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