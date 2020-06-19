Более 63 тысяч москвичей приняли участие в тестовом онлайн-голосовании

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 63 тысяч москвичей уже приняли участие в тестовом электронном голосовании, которое завершится в пятницу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Более 63 тысяч москвичей уже приняли участие в тестовом электронном голосовании, которое завершится в пятницу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

"Более 63 тысяч москвичей по данным на 14:00 19 июня уже приняли участие в тестовом электронном голосовании. Явка составила 8,3 процента. Завершится онлайн-голосование сегодня, 19 июня, в 20.00. Горожане отвечают на вопрос, что сегодня важнее для столицы — создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений", - говорится в материале.

Присоединиться к тестированию могут жители Москвы, которые зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию до 15:00 17 июня. Для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Эту же платформу будут использовать непосредственно в период проведения онлайн-голосования по внесению изменений в Конституцию.