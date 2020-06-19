https://ria.ru/20200619/1573193649.html
ЦБ ожидает, что ставки по вкладам в России останутся выше инфляции
ЦБ ожидает, что ставки по вкладам в РФ останутся выше инфляции, но долгосрочные ставки будут более привлекательными, чем краткосрочные, сообщила глава... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:40
2020-06-19T15:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦБ
ожидает, что ставки по вкладам в РФ останутся выше инфляции, но долгосрочные ставки будут более привлекательными, чем краткосрочные, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина
в ходе пресс-конференции.
"Ставки по депозитам сейчас остаются в положительной зоне. И мы считаем, что они будут оставаться в положительной зоне, будут привлекательными", - сказала глава ЦБ.
При этом она отметила, что, скорее всего, будут различия между краткосрочными и долгосрочными ставками, поскольку решения Банка России по ключевой ставке больше влияют именно на краткосрочные депозитные ставки.
"Мы ожидаем, что долгосрочные ставки по депозитам будут более привлекательными с точки зрения процентов", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.