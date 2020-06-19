ЦБ ожидает, что ставки по вкладам в России останутся выше инфляции

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ЦБ ожидает, что ставки по вкладам в РФ останутся выше инфляции, но долгосрочные ставки будут более привлекательными, чем краткосрочные, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Ставки по депозитам сейчас остаются в положительной зоне. И мы считаем, что они будут оставаться в положительной зоне, будут привлекательными", - сказала глава ЦБ.

При этом она отметила, что, скорее всего, будут различия между краткосрочными и долгосрочными ставками, поскольку решения Банка России по ключевой ставке больше влияют именно на краткосрочные депозитные ставки.

"Мы ожидаем, что долгосрочные ставки по депозитам будут более привлекательными с точки зрения процентов", - добавила Набиуллина.