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Ульянов назвал напряженность вокруг доступа на объекты Ирана ненормальной
Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе МАГАТЭ на объекты в Иране представляется абсолютно ненормальной, поскольку нет ни малейших рисков... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:31
рафаэль гросси
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
магатэ
тегеран (город)
вена
иран
в мире
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рафаэль гросси, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, тегеран (город), вена, иран, в мире

Ульянов назвал напряженность вокруг доступа на объекты Ирана ненормальной

14:29 19.06.2020 (обновлено: 15:31 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе МАГАТЭ на объекты в Иране представляется абсолютно ненормальной, поскольку нет ни малейших рисков распространения, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов (25 против 2, 7 воздержались) принял проект резолюции евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране. Россия и Китай проголосовали против.
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"Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе в данном конкретном случае представляется абсолютно ненормальной, поскольку здесь нет ни малейших рисков распространения. Если на площадках, которые стремится посетить Секретариат, и в самом деле велась незаявленная деятельность с небольшим количеством ядерного материала, то она была прекращена самим Ираном 16-17 лет назад", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.
Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках СВПД. По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД.
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Рафаэль ГроссиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил УльяновМАГАТЭТегеран (город)ВенаИранВ мире
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