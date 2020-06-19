Ульянов назвал напряженность вокруг доступа на объекты Ирана ненормальной

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе МАГАТЭ на объекты в Иране представляется абсолютно ненормальной, поскольку нет ни малейших рисков распространения, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов (25 против 2, 7 воздержались) принял проект резолюции евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране. Россия и Китай проголосовали против.
"Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе в данном конкретном случае представляется абсолютно ненормальной, поскольку здесь нет ни малейших рисков распространения. Если на площадках, которые стремится посетить Секретариат, и в самом деле велась незаявленная деятельность с небольшим количеством ядерного материала, то она была прекращена самим Ираном 16-17 лет назад", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.
Выступая перед советом управляющих в понедельник, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран немедленно предоставить доступ к двум объектам, на которые уже более четырех месяцев Тегеран не пускает инспекторов агентства. Гросси также выразил озабоченность тем, что почти год Иран не вступает в содержательную дискуссию для прояснения вопросов, связанных с возможно незадекларированными ядерными материалами и ядерной активностью.
В то же время Гросси подчеркнул, что ситуация с непредоставлением Ираном доступа на ряд объектов на своей территории никак не связана с выполнением Тегераном ядерных обязательств в рамках СВПД. По его словам, Иран на прежнем уровне продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по мониторингу выполнения ядерной сделки, несмотря на январское заявление Тегерана о прекращении всех обязательств по СВПД.