Ульянов назвал напряженность вокруг доступа на объекты Ирана ненормальной

"Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе в данном конкретном случае представляется абсолютно ненормальной, поскольку здесь нет ни малейших рисков распространения. Если на площадках, которые стремится посетить Секретариат, и в самом деле велась незаявленная деятельность с небольшим количеством ядерного материала, то она была прекращена самим Ираном 16-17 лет назад", - заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.