В России с 1 июля начнутся проверки предприятий-загрязнителей в Арктике

"Что касается поручения по проверке аналогичных предприятий (ТЭЦ-3 в Норильске - ред.). Нами с Росприроднадзором определено 426 аналогичных предприятий, которые будут проверены с 1 июля, в Арктической зоне. Это у нас первоочередная задача по климатическим условиям. Все эти предприятия будут затронуты проверками, начиная с июля", - сказала Радионова во время совещания о ходе ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае, которое прошло в формате видеоконференции.