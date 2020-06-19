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Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне объективная и доказательная, при этом она, вероятно, вызовет полемику, считает историк Холокоста,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:04
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
снг
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вторая мировая война (1939-1945), снг, владимир путин, общество

Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне

15:14 19.06.2020 (обновлено: 18:04 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне объективная и доказательная, при этом она, вероятно, вызовет полемику, считает историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея "Яд Вашем" в Израиле Аарон Шнеер.
Сайт Кремля и "Российская газета" опубликовали в пятницу статью президента России Владимира Путина под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
"Мне статья показалась очень серьёзной, объективной, доказательной. Она актуальна тем, что поднимает вопросы именно сегодняшней внешней политики. Кроме обычных моментов о необходимости сохранения исторической памяти, очень доказательно вновь говорится о событиях предвоенных, поднимаются важные вопросы открытия архивов", - сказал Шнеер РИА Новости.
Историк отметил, что часть российских архивов все ещё закрыты, но "это общая практика, государство имеет право ограничивать срок пользования".
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"Но сам процесс открытия архивов сегодня в России, бесспорно, имеет место. Историкам, занимающимся Второй мировой войной, сегодня намного легче работать, чем это было ранее", - добавил Шнеер.
Кроме того, по мнению эксперта, статья "вызовет, конечно, дискуссии, полемику, будут абсолютно разные высказывания, мнения".
В этом году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Масштабные празднования решено было перенести из-за пандемии. Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня. На мероприятие приглашены лидеры стран СНГ. Свое согласие подтвердили и главы других государств.
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Эксперт назвал важнейший посыл статьи Путина о Второй мировой войне
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)СНГВладимир ПутинОбщество
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