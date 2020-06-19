https://ria.ru/20200619/1573191875.html
Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне
Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне объективная и доказательная, при этом она, вероятно, вызовет полемику, считает историк Холокоста,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:14
2020-06-19T18:04
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
снг
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://ria.ru/20200619/1573181516.html
https://ria.ru/20200619/1573173610.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_f2280ee857aa7eefc5d40a5dc3b04a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_336:0:2383:2047_1400x0_80_0_0_5e23fc148fc0ff3c853833d6eddd8af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вторая мировая война (1939-1945), снг, владимир путин, общество
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости.
Статья президента РФ Владимира Путина
о Второй мировой войне
объективная и доказательная, при этом она, вероятно, вызовет полемику, считает историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея "Яд Вашем" в Израиле Аарон Шнеер.
Сайт Кремля
и "Российская газета
" опубликовали в пятницу статью президента России Владимира Путина под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
"Мне статья показалась очень серьёзной, объективной, доказательной. Она актуальна тем, что поднимает вопросы именно сегодняшней внешней политики. Кроме обычных моментов о необходимости сохранения исторической памяти, очень доказательно вновь говорится о событиях предвоенных, поднимаются важные вопросы открытия архивов", - сказал Шнеер РИА Новости.
Историк отметил, что часть российских архивов все ещё закрыты, но "это общая практика, государство имеет право ограничивать срок пользования".
"Но сам процесс открытия архивов сегодня в России, бесспорно, имеет место. Историкам, занимающимся Второй мировой войной, сегодня намного легче работать, чем это было ранее", - добавил Шнеер.
Кроме того, по мнению эксперта, статья "вызовет, конечно, дискуссии, полемику, будут абсолютно разные высказывания, мнения".
В этом году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Масштабные празднования решено было перенести из-за пандемии. Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня. На мероприятие приглашены лидеры стран СНГ
. Свое согласие подтвердили и главы других государств.