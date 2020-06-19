Израильский историк оценил статью Путина о Второй мировой войне

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Статья президента РФ Владимира Путина Второй мировой войне объективная и доказательная, при этом она, вероятно, вызовет полемику, считает историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея "Яд Вашем" в Израиле Аарон Шнеер.

Сайт Кремля и " Российская газета " опубликовали в пятницу статью президента России Владимира Путина под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".

"Мне статья показалась очень серьёзной, объективной, доказательной. Она актуальна тем, что поднимает вопросы именно сегодняшней внешней политики. Кроме обычных моментов о необходимости сохранения исторической памяти, очень доказательно вновь говорится о событиях предвоенных, поднимаются важные вопросы открытия архивов", - сказал Шнеер РИА Новости.

Историк отметил, что часть российских архивов все ещё закрыты, но "это общая практика, государство имеет право ограничивать срок пользования".

"Но сам процесс открытия архивов сегодня в России, бесспорно, имеет место. Историкам, занимающимся Второй мировой войной, сегодня намного легче работать, чем это было ранее", - добавил Шнеер.

Кроме того, по мнению эксперта, статья "вызовет, конечно, дискуссии, полемику, будут абсолютно разные высказывания, мнения".