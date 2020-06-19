Минкомсвязь сообщила о корректировке времени вывозных рейсов из Ташкента

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ сообщила о корректировке вывозных рейсов "Узбекских авиалиний" из Ташкента в российские города, сейчас в опубликованных министерством списках пассажиров на два рейса 243 россиянина.

"Изменилось время вылета рейса UZB3649 Ташкент – Казань 20 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 12:00 по местному времени (10:00 мск). Изменилось время вылета рейса UZB3661 Ташкент – Екатеринбург 21 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 13:10 по местному времени (11:10 мск)", - сообщила Минкомсвязь в Telegram-канале "Госуслуги: Ташкент - РФ".

Министерство также опубликовало списки пассажиров, зарегистрировавшихся на этот рейс. В списке россиян, желающих вернуться домой рейсом Ташкент - Казань, 135 человек. На рейс Ташкент - Екатеринбург смогут попасть 108 человек.

Екатеринбурга в В посольстве Узбекистана сообщили РИА Новости, что обратными рейсами из Казани Ташкент вылетят граждане Узбекистана , однако их количество пока уточняется.