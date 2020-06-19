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Минкомсвязь сообщила о корректировке времени вывозных рейсов из Ташкента
Минкомсвязь РФ сообщила о корректировке вывозных рейсов "Узбекских авиалиний" из Ташкента в российские города, сейчас в опубликованных министерством списках... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:08
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
ташкент
узбекистан
казань
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), ташкент, узбекистан, казань, общество

Минкомсвязь сообщила о корректировке времени вывозных рейсов из Ташкента

15:08 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Ташкент
Города мира. Ташкент
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ сообщила о корректировке вывозных рейсов "Узбекских авиалиний" из Ташкента в российские города, сейчас в опубликованных министерством списках пассажиров на два рейса 243 россиянина.

"Изменилось время вылета рейса UZB3649 Ташкент – Казань 20 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 12:00 по местному времени (10:00 мск). Изменилось время вылета рейса UZB3661 Ташкент – Екатеринбург 21 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 13:10 по местному времени (11:10 мск)", - сообщила Минкомсвязь в Telegram-канале "Госуслуги: Ташкент - РФ".

Министерство также опубликовало списки пассажиров, зарегистрировавшихся на этот рейс. В списке россиян, желающих вернуться домой рейсом Ташкент - Казань, 135 человек. На рейс Ташкент - Екатеринбург смогут попасть 108 человек.
В посольстве Узбекистана сообщили РИА Новости, что обратными рейсами из Казани и Екатеринбурга в Ташкент вылетят граждане Узбекистана, однако их количество пока уточняется.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ТашкентУзбекистанКазаньОбщество
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