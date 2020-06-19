https://ria.ru/20200619/1573191451.html
Минкомсвязь сообщила о корректировке времени вывозных рейсов из Ташкента
Минкомсвязь РФ сообщила о корректировке вывозных рейсов "Узбекских авиалиний" из Ташкента в российские города, сейчас в опубликованных министерством списках... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:08
2020-06-19T15:08
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
ташкент
узбекистан
казань
общество
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ташкент
узбекистан
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/76137/83/761378396_0:285:3049:2000_1400x0_80_0_0_ee349465d9babb883a37ae3a8c4006b6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), ташкент, узбекистан, казань, общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ сообщила о корректировке вывозных рейсов "Узбекских авиалиний" из Ташкента в российские города, сейчас в опубликованных министерством списках пассажиров на два рейса 243 россиянина.
"Изменилось время вылета рейса UZB3649 Ташкент – Казань 20 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 12:00 по местному времени (10:00 мск). Изменилось время вылета рейса UZB3661 Ташкент – Екатеринбург 21 июня 2020. Теперь рейс вылетает в 13:10 по местному времени (11:10 мск)", - сообщила Минкомсвязь в Telegram-канале "Госуслуги: Ташкент - РФ".
Министерство также опубликовало списки пассажиров, зарегистрировавшихся на этот рейс. В списке россиян, желающих вернуться домой рейсом Ташкент - Казань, 135 человек. На рейс Ташкент - Екатеринбург смогут попасть 108 человек.
В посольстве Узбекистана сообщили РИА Новости, что обратными рейсами из Казани
и Екатеринбурга
в Ташкент
вылетят граждане Узбекистана
, однако их количество пока уточняется.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.