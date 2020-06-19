ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по Конституции

Она отметила, что подача заявлений на голосование по месту нахождения и на дистанционное голосование позволят составить "стабильные списки избирателей".

Подача заявлений на голосование по месту нахождения, а также на дистанционное голосование, завершится 21 июня, сообщила Гришина. То есть к этому дню завершатся все подготовительные процедуры, связанные с взаимодействием с участниками голосования, уточнила секретарь ЦИК.