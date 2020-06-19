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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по Конституции
Центризбирком РФ гарантирует невозможность "двойного счета" на голосовании по конституции, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T15:40
голосование по поправкам в конституцию
россия
майя гришина
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, майя гришина, конституция рф, цик рф, политика

ЦИК заявил о невозможности "двойного счета" на голосовании по Конституции

15:02 19.06.2020 (обновлено: 15:40 19.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Центризбирком РФ гарантирует невозможность "двойного счета" на голосовании по конституции, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
Она отметила, что подача заявлений на голосование по месту нахождения и на дистанционное голосование позволят составить "стабильные списки избирателей".
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"Мы полностью гарантируем отсутствие какой-либо возможности "двойного счета", двойного голосования. Участковые комиссии будут освобождены от необходимости заглядывать в сводные ведомости, реестры. Все будет в едином списке участников голосования уже отмечено - что вот этот гражданин, включенный в список, исключен в связи с тем, что подал заявление на голосование по месту нахождения или в связи с дистанционным голосованием", - сказала Гришина на заседании в ОП РФ.
Подача заявлений на голосование по месту нахождения, а также на дистанционное голосование, завершится 21 июня, сообщила Гришина. То есть к этому дню завершатся все подготовительные процедуры, связанные с взаимодействием с участниками голосования, уточнила секретарь ЦИК.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФПолитика
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