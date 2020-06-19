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Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.
"Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба".
Владимир Путин
Путин добавил, что из этой аварии нужно извлечь уроки.
Он поручил обеспечить качественное восстановление почв и воды и строго контролировать работы по ликвидации последствий аварии, хранение и перевозку загрязненного грунта.
"Отмечу, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока еще не было. Это потребовало действительно серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов, ученых, экологов. И конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария", — добавил президент.
Глава государства также поручил проанализировать работу контролирующих структур, которые своевременно не отреагировали на аварию.
В целом, по словам Путина, ЧП выявило ряд серьезных проблем, которые нужно зафиксировать, а также необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, сообщил, что заканчивается второй этап ликвидации последствий аварии. По его словам, министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы восстановления экологии в регионе, в том числе почвенного покрова и популяции рыб.
Как отметил на совещании глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, спасателям удалось своевременно локализовать дизтопливо.
"Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много", — добавил он.
Как сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания профинансировала работы по ликвидации примерно на пять миллиардов рублей.
"Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. <...> В дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", — заявил предприниматель.
Экологическая катастрофа
В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
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