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Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T16:17
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
красноярский край
норильск
общество
происшествия
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Норильск что, Путину принадлежит? Отчитываться надо перед народом России! Это экологическая катастрофа, после которой флора и фауна еще долго будет отходить.
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Пусть Потанин с Кобылкиным водички попьют из этой реки, а мы посмотрим как они очистили реку.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, красноярский край, норильск, общество, происшествия

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

15:00 19.06.2020 (обновлено: 16:17 19.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.
"Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
Владимир Путин
Путин добавил, что из этой аварии нужно извлечь уроки.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Вчера, 11:31
Более 103 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли с места ЧП в Норильске
Он поручил обеспечить качественное восстановление почв и воды и строго контролировать работы по ликвидации последствий аварии, хранение и перевозку загрязненного грунта.

"Отмечу, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока еще не было. Это потребовало действительно серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов, ученых, экологов. И конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария", — добавил президент.

Глава государства также поручил проанализировать работу контролирующих структур, которые своевременно не отреагировали на аварию.
В целом, по словам Путина, ЧП выявило ряд серьезных проблем, которые нужно зафиксировать, а также необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.
Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, сообщил, что заканчивается второй этап ликвидации последствий аварии. По его словам, министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы восстановления экологии в регионе, в том числе почвенного покрова и популяции рыб.
Как отметил на совещании глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, спасателям удалось своевременно локализовать дизтопливо.
"Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много", — добавил он.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
16 июня, 19:46
В Норильске завершили первый этап ликвидации последствий разлива топлива
Как сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания профинансировала работы по ликвидации примерно на пять миллиардов рублей.
"Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. <...> В дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", — заявил предприниматель.

Экологическая катастрофа

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.
Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Путин после ЧП поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
По делу арестованы ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Норильск что, Путину принадлежит? Отчитываться надо перед народом России! Это экологическая катастрофа, после которой флора и фауна еще долго будет отходить.
19 июня, 15:21
ОЛОлег Ливанов
54211023
Пусть Потанин с Кобылкиным водички попьют из этой реки, а мы посмотрим как они очистили реку.
19 июня, 15:33
SPSergey Prokchorov
6540007
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