Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске заявил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.

Он отметил, что нефтепродукты локализовали и приступили к очистке загрязненных площадей.

"Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба". Владимир Путин

Путин добавил, что из этой аварии нужно извлечь уроки.

Он поручил обеспечить качественное восстановление почв и воды и строго контролировать работы по ликвидации последствий аварии, хранение и перевозку загрязненного грунта.

"Отмечу, что опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока еще не было. Это потребовало действительно серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов, ученых, экологов. И конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария", — добавил президент.

Глава государства также поручил проанализировать работу контролирующих структур, которые своевременно не отреагировали на аварию.

В целом, по словам Путина, ЧП выявило ряд серьезных проблем, которые нужно зафиксировать, а также необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, сообщил, что заканчивается второй этап ликвидации последствий аварии. По его словам, министерство совместно с другими ведомствами разрабатывает планы восстановления экологии в регионе, в том числе почвенного покрова и популяции рыб.

Как отметил на совещании глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, спасателям удалось своевременно локализовать дизтопливо.

"Можно уверенно сказать, что острую фазу удалось пройти, но работы, конечно, предстоит еще очень много", — добавил он.

Как сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания профинансировала работы по ликвидации примерно на пять миллиардов рублей.

"Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. <...> В дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", — заявил предприниматель.

Экологическая катастрофа

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Путин после ЧП поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.