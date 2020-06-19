https://ria.ru/20200619/1573189079.html
В Петербурге Дворцовый мост подсветят красно-белым в День медработника
Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы в Санкт-Петербурге украсит красно-белая подсветка в День медицинского работника, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:39
2020-06-19T14:39
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости.
Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы в Санкт-Петербурге
украсит красно-белая подсветка в День медицинского работника, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В знак признательности медикам за самоотверженную работу 21 июня, в День медицинского работника, будут подсвечены один из главных символов Санкт-Петербурга - Дворцовый мост и одна из старейших больниц города – Мариинская", - говорится в сообщении.
Художественная подсветка Дворцового моста будет включена в 23.00 мск.
"В одном из режимов подсветка переправы порадует горожан красно-белыми переливами. Второй режим предполагает пульсирующую точечную красную подсветку, создающую ассоциацию с биением сердца, на фоне белой статичной подсветки", - отмечается в сообщении.
Фасад Мариинской больницы будет подсвечен статично в красно-белых цветах в 22.00 мск. Для этого будут задействованы 18 мощных мобильных прожекторов архитектурной подсветки.