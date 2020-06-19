В Петербурге Дворцовый мост подсветят красно-белым в День медработника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы в Дворцовый мост и фасад Мариинской больницы в Санкт-Петербурге украсит красно-белая подсветка в День медицинского работника, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"В знак признательности медикам за самоотверженную работу 21 июня, в День медицинского работника, будут подсвечены один из главных символов Санкт-Петербурга - Дворцовый мост и одна из старейших больниц города – Мариинская", - говорится в сообщении.

Художественная подсветка Дворцового моста будет включена в 23.00 мск.

"В одном из режимов подсветка переправы порадует горожан красно-белыми переливами. Второй режим предполагает пульсирующую точечную красную подсветку, создающую ассоциацию с биением сердца, на фоне белой статичной подсветки", - отмечается в сообщении.