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Синоптики пообещали россиянам третью волну тепла
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" об ожидающей россиян новой волне тепла. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:44
людмила паршина
дальний восток
гидрометцентр
москва
хабаровский край
общество
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дальний восток
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
людмила паршина, дальний восток, гидрометцентр, москва, хабаровский край, общество

Синоптики пообещали россиянам третью волну тепла

14:32 19.06.2020 (обновлено: 14:44 19.06.2020)
1367
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке "Усадьба Михалково"
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" об ожидающей россиян новой волне тепла.
По ее словам, самым прохладным для европейской части страны днем станет воскресенье, 21 июня, а уже в понедельник снова придет теплый воздух и температура начнет увеличиваться каждый день на пару градусов.
В частности, в Москве в воскресенье ожидается плюс 21-23, а к среде — до плюс 29.
При этом Паршина отметила, что потепление не затронет Урал, а также Дальний Восток. В Хабаровском крае и Амурской области, на севере Приморья температура будет ниже нормы на два-четыре градуса.
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Вчера, 09:19
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
11005512
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Людмила ПаршинаДальний ВостокГидрометцентрМоскваХабаровский крайОбщество
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