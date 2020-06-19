https://ria.ru/20200619/1573188471.html
Синоптики пообещали россиянам третью волну тепла
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" об ожидающей россиян новой волне тепла. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:32
2020-06-19T14:44
людмила паршина
дальний восток
гидрометцентр
москва
хабаровский край
общество
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https://ria.ru/20200619/1573164599.html
3
дальний восток
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила паршина, дальний восток, гидрометцентр, москва, хабаровский край, общество