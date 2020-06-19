Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США , где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.

"Российский омбудсмен, госпожа (Татьяна) Москалькова обратилась к нам официально с просьбой помочь в защите прав гражданина РФ Александра Винника, который в 2017 году по запросу США был задержан в Греции, а в начале этого года был передан Франции", - сказал Косачев в ходе онлайн-конференции с французскими сенаторами.

По информации российского уполномоченного по правам человека, Винник во Франции содержится в условиях, "очевидно нарушающих его права", сказал сенатор. Так, Виннику не дают возможности общения по телефону с супругой и детьми, отказано в получении прессы и книг, пояснил Косачев.