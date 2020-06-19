https://ria.ru/20200619/1573188352.html
Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит содействия Совета Федерации в защите прав гражданина РФ Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:29
2020-06-19T14:29
дело александра винника
александр винник
татьяна москалькова
совет федерации рф
константин косачев
франция
греция
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, совет федерации рф, константин косачев, франция, греция, сша, в мире
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова
просит содействия Совета Федерации
в защите прав гражданина РФ Александра Винника
, находящегося под стражей во Франции
, сообщил в пятницу глава международного комитета СФ Константин Косачев
.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции
25 июля 2017 года по запросу США
, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
"Российский омбудсмен, госпожа (Татьяна) Москалькова обратилась к нам официально с просьбой помочь в защите прав гражданина РФ Александра Винника, который в 2017 году по запросу США был задержан в Греции, а в начале этого года был передан Франции", - сказал Косачев в ходе онлайн-конференции с французскими сенаторами.
По информации российского уполномоченного по правам человека, Винник во Франции содержится в условиях, "очевидно нарушающих его права", сказал сенатор. Так, Виннику не дают возможности общения по телефону с супругой и детьми, отказано в получении прессы и книг, пояснил Косачев.
"В последнее время состояние его здоровья значительно ухудшилось, он обращался с просьбой на фоне пандемии коронавируса отпустить его под домашний арест. Все эти просьбы встретили отказ французских властей", - отметил политик. Он попросил французских коллег посмотреть на эту ситуацию "с точки зрения обеспечения прав человека".