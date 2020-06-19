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Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит содействия Совета Федерации в защите прав гражданина РФ Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:29
дело александра винника
александр винник
татьяна москалькова
совет федерации рф
константин косачев
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, совет федерации рф, константин косачев, франция, греция, сша, в мире

Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника

14:29 19.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит содействия Совета Федерации в защите прав гражданина РФ Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, сообщил в пятницу глава международного комитета СФ Константин Косачев.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
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"Российский омбудсмен, госпожа (Татьяна) Москалькова обратилась к нам официально с просьбой помочь в защите прав гражданина РФ Александра Винника, который в 2017 году по запросу США был задержан в Греции, а в начале этого года был передан Франции", - сказал Косачев в ходе онлайн-конференции с французскими сенаторами.
По информации российского уполномоченного по правам человека, Винник во Франции содержится в условиях, "очевидно нарушающих его права", сказал сенатор. Так, Виннику не дают возможности общения по телефону с супругой и детьми, отказано в получении прессы и книг, пояснил Косачев.
"В последнее время состояние его здоровья значительно ухудшилось, он обращался с просьбой на фоне пандемии коронавируса отпустить его под домашний арест. Все эти просьбы встретили отказ французских властей", - отметил политик. Он попросил французских коллег посмотреть на эту ситуацию "с точки зрения обеспечения прав человека".
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникТатьяна МоскальковаСовет Федерации РФКонстантин КосачевФранцияГрецияСШАВ мире
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