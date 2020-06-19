Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573188212.html
Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:27
россия
налоги
сергей миронов
справедливая россия
правительство рф
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:11:3072:1739_1400x0_80_0_0_8fb87842d4cf5b2a5b0fd4a5ef139c17.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573152977.html
https://ria.ru/20200618/1573139337.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573115037.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:11:3072:1739_1400x0_80_0_0_8fb87842d4cf5b2a5b0fd4a5ef139c17.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cbf0ddf9b2b341bb3ff2d9f74f1ca937.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_e36ab958c2ba768379677131f75cfe6b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, налоги, сергей миронов, справедливая россия, правительство рф, дмитрий песков, экономика

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

14:27 19.06.2020
349
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. В среду журнал Forbes написал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости заявили, что такая идея в кабмине не обсуждается, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений пока нет.
Логотип ФНС РФ
18 июня, 20:45Сказано в эфире
В России хотят ввести налог для богатых. Что происходит?
"Самые богатые граждане должны выплачивать 18 процентов от своих доходов, а людям с доходами ниже прожиточного минимума государство должно компенсировать суммы, потраченные на выплату НДФЛ", - приводятся слова Миронова в сообщении его пресс-службы.
Он добавил, что, по оценке эсеров, повышенное налогообложение должно распространяться на небольшую группу людей, чуть более 20 тысяч человек. "Сумма их доходов превышает четыре триллиона рублей, и благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит около 450 миллиардов рублей", - сказал Миронов.
В законопроекте предлагаются следующие ставки НДФЛ: для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год - 13 процентов; для граждан с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей - 15 процентов; для граждан с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей - 17 процентов; для граждан с доходами свыше 250 миллионов рублей - 18 процентов.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
18 июня, 16:59
Эксперт оценил стоимость освобождения от НДФЛ россиян с низким доходом
"Цель нашего законопроекта - не только сократить разрыв между доходами граждан. Мы предусмотрели такие механизмы, которые будут стимулировать богатых россиян на льготных условиях вкладывать средства в развитие предприятий, которые им принадлежат... Для людей с большими деньгами это может стать гораздо интереснее, чем банальный вывод денег в оффшоры", – отметил лидер СР.
Как сообщается, второй законопроект, направленный в правительство, вводит понятие "социальной доплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения".
"Мы считаем, что такую доплату должны получать люди с доходом ниже прожиточного минимума, а это около пяти миллионов россиян. Чтобы кардинально не менять налоговую систему, люди с крайне низкими доходами сначала налог заплатят, но потом они смогут подать заявку на получение "социальной доплаты". Она будет равняться сумме уплаченного налога. Таким образом, государство вернет людям деньги, которые они потратят на НДФЛ", - пояснил Миронов.
Богатые тоже платят. Каким должен быть налог для обеспеченных россиян?
18 июня, 12:12
Богатые тоже платят. Каким должен быть налог для обеспеченных россиян?
18000010
Обсудить 0
РоссияНалогиСергей МироновСправедливая РоссияПравительство РФДмитрий ПесковЭкономика
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Эксперт прокомментировал снижение ставки ЦБ
Полевой госпиталь в Бергамо
В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника
Президент РФ Владимир Путин
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Европол сообщил о росте сексуальной эксплуатации детей в интернете
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Евросоюз призвал власти Белоруссии освободить Бабарико и его сына
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Нефтяной станок-качалка
Мировые цены на нефть замедлили рост
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
В Крыму нашли большие запасы пресных вод
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
Синоптики пообещали россиянам третью волну тепла
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как при пандемии удалось не допустить резкого скачка цен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
02:27В Китае раскритиковали заявление главы УВКПЧ ООН о Гонконге
Лента новостейМолния