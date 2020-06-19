Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Фракция " Фракция " Справедливая Россия " направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова

Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. В среду журнал Forbes написал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости заявили, что такая идея в кабмине не обсуждается, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений пока нет.

"Самые богатые граждане должны выплачивать 18 процентов от своих доходов, а людям с доходами ниже прожиточного минимума государство должно компенсировать суммы, потраченные на выплату НДФЛ", - приводятся слова Миронова в сообщении его пресс-службы.

Он добавил, что, по оценке эсеров, повышенное налогообложение должно распространяться на небольшую группу людей, чуть более 20 тысяч человек. "Сумма их доходов превышает четыре триллиона рублей, и благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит около 450 миллиардов рублей", - сказал Миронов.

В законопроекте предлагаются следующие ставки НДФЛ: для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год - 13 процентов; для граждан с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей - 15 процентов; для граждан с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей - 17 процентов; для граждан с доходами свыше 250 миллионов рублей - 18 процентов.

"Цель нашего законопроекта - не только сократить разрыв между доходами граждан. Мы предусмотрели такие механизмы, которые будут стимулировать богатых россиян на льготных условиях вкладывать средства в развитие предприятий, которые им принадлежат... Для людей с большими деньгами это может стать гораздо интереснее, чем банальный вывод денег в оффшоры", – отметил лидер СР.

Как сообщается, второй законопроект, направленный в правительство, вводит понятие "социальной доплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения".