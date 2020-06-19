Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова.
Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. В среду журнал Forbes написал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости заявили, что такая идея в кабмине не обсуждается, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений пока нет.
"Самые богатые граждане должны выплачивать 18 процентов от своих доходов, а людям с доходами ниже прожиточного минимума государство должно компенсировать суммы, потраченные на выплату НДФЛ", - приводятся слова Миронова в сообщении его пресс-службы.
Он добавил, что, по оценке эсеров, повышенное налогообложение должно распространяться на небольшую группу людей, чуть более 20 тысяч человек. "Сумма их доходов превышает четыре триллиона рублей, и благодаря повышению НДФЛ в бюджет дополнительно поступит около 450 миллиардов рублей", - сказал Миронов.
В законопроекте предлагаются следующие ставки НДФЛ: для граждан с доходами до 24 миллионов рублей в год - 13 процентов; для граждан с доходами свыше 24 миллионов рублей, но не более 100 миллионов рублей - 15 процентов; для граждан с доходами свыше 100 миллионов рублей, но не более 250 миллионов рублей - 17 процентов; для граждан с доходами свыше 250 миллионов рублей - 18 процентов.
"Цель нашего законопроекта - не только сократить разрыв между доходами граждан. Мы предусмотрели такие механизмы, которые будут стимулировать богатых россиян на льготных условиях вкладывать средства в развитие предприятий, которые им принадлежат... Для людей с большими деньгами это может стать гораздо интереснее, чем банальный вывод денег в оффшоры", – отметил лидер СР.
Как сообщается, второй законопроект, направленный в правительство, вводит понятие "социальной доплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения".
"Мы считаем, что такую доплату должны получать люди с доходом ниже прожиточного минимума, а это около пяти миллионов россиян. Чтобы кардинально не менять налоговую систему, люди с крайне низкими доходами сначала налог заплатят, но потом они смогут подать заявку на получение "социальной доплаты". Она будет равняться сумме уплаченного налога. Таким образом, государство вернет людям деньги, которые они потратят на НДФЛ", - пояснил Миронов.