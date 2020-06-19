Мировые цены на нефть замедлили рост

Эксперт о ценах на нефть: трубить о бурном росте пока рано Цены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik поделился своим прогнозом развития ситуации.

В проекте итогового коммюнике встречи отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года.