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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Мировые цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть растут в пятницу днем в среднем на 2,5%, рынки оценивают итоги встречи ОПЕК+, которые поддерживают ожидания по балансу предложения и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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353
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цены на нефть, ирак, brent, казахстан, нефть, экономика

Мировые цены на нефть замедлили рост

14:11 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в пятницу днем в среднем на 2,5%, рынки оценивают итоги встречи ОПЕК+, которые поддерживают ожидания по балансу предложения и спроса нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,24% - до 42,44 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,83% - до 39,94 доллара за баррель. Утром нефть дорожала примерно на 1%, а днем рост котировок достигал 3% и более. С начала недели нефтяные котировки выросли в среднем почти на 10%.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
Вчера, 11:05Сказано в эфире
Эксперт о ценах на нефть: трубить о бурном росте пока раноЦены на нефть растут после заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в эфире радио Sputnik поделился своим прогнозом развития ситуации.
В четверг Ирак и Казахстан на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ представили план по компенсации недосокращенной в мае этими странами добычи нефти в июле-сентябре, также подчеркивалась важность достижения всеми участниками 100% соблюдения сделки.
В проекте итогового коммюнике встречи отмечается, что общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года.
"На рынке наблюдается энтузиазм по поводу того, что предложение нефти все еще под контролем", - сказала агентству Рейтер аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу (Paola Rodriguez-Masiu).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьИракBrentКазахстанНефтьЭкономика
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