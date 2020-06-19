В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП

"По инициативе следственных органов СК России по Республике Тыва уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 8-летняя девочка и получили травмы различной степени тяжести еще 7 пассажиров, в том числе малолетних трое детей, передано для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета России по Республике Тыва", - сообщает СК республики.