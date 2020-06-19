В Туве умер ребенок, пострадавший в "пьяном" ДТП

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Девочка, пострадавшая в ДТП в Туве, где за рулем автомобиля находилась женщина без прав и в алкогольном опьянении, скончалась в больнице, сообщает СУСК республики.
Ранее МВД сообщало, что инцидент произошел в четверг на 11-м километре автодороги "Тээли – Бай-Тал".
По его данным, за рулем авто марки Toyota Camry находилась 29-летняя жительница села Кызыл-Мажалык. Она не имела прав и, не справившись с управлением, опрокинула машину. В момент автоаварии в салоне автомашины находилось 9 человек, в числе которых 4 малолетних пассажиров, 2009, 2011 и 2014 годов рождения. По данным главка, в результате ДТП все участники дорожного движения с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, их состояние расценивалось как удовлетворительное.
"По инициативе следственных органов СК России по Республике Тыва уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 8-летняя девочка и получили травмы различной степени тяжести еще 7 пассажиров, в том числе малолетних трое детей, передано для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета России по Республике Тыва", - сообщает СК республики.