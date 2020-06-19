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Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:19
культура
александр калягин
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РИА Новости
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353
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александр калягин, москва

Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

14:02 19.06.2020 (обновлено: 14:19 19.06.2020)
36278
© "ДомФильм" (2003)Кадр из фильма "Сыщики-2"
Кадр из фильма Сыщики-2
© "ДомФильм" (2003)
Кадр из фильма "Сыщики-2". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
"В театре "Сфера" случилось горе. И я, и театральное сообщество Москвы разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами", - заявил глава союза Александр Калягин.
Он отметил, что Стоноженко был частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, а впереди у него было множество творческих планов и замыслов.
Стоноженко окончил театральное училище имени Щепкина, с 1984 года работал в театре "Сфера". Он также работал в кино и на телевидении, сыграл в таких картинах, как "Путь", "Паутина 7", "Анна-детективъ" и других.
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