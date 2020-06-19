https://ria.ru/20200619/1573186545.html
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:02
2020-06-19T14:19
культура
александр калягин
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр калягин, москва
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
"В театре "Сфера" случилось горе. И я, и театральное сообщество Москвы
разделяем с вами утрату, скорбим вместе с вами", - заявил глава союза Александр Калягин.
Он отметил, что Стоноженко был частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, а впереди у него было множество творческих планов и замыслов.
Стоноженко окончил театральное училище имени Щепкина, с 1984 года работал в театре "Сфера". Он также работал в кино и на телевидении, сыграл в таких картинах, как "Путь", "Паутина 7", "Анна-детективъ" и других.