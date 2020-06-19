Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

Он отметил, что Стоноженко был частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, а впереди у него было множество творческих планов и замыслов.

Стоноженко окончил театральное училище имени Щепкина, с 1984 года работал в театре "Сфера". Он также работал в кино и на телевидении, сыграл в таких картинах, как "Путь", "Паутина 7", "Анна-детективъ" и других.