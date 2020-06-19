https://ria.ru/20200619/1573186266.html
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:57
2020-06-19T13:57
россия
александр лукашенко
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политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155666/11/1556661165_183:566:2817:2048_1400x0_80_0_0_9d94f0452786c181a3fa13e284c6080c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика