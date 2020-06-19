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Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:57
россия
александр лукашенко
владимир путин
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политика
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика

Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз

13:57 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко выразили удовлетворение завершением работы над соглашением о взаимном признании виз, которое в пятницу планируют подписать министры, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск министра иностранных дел России (Сергея) Лаврова", - говорится в сообщении.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияПолитика
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