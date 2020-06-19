ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении.

ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. Такой шаг регулятор сопроводил сигналом, что может еще снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях.