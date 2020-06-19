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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200619/1573186080.html
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
Банк России немного поменял сигнал в релизе по ключевой ставке: теперь регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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динамика курсов валют, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки

13:56 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России немного поменял сигнал в релизе по ключевой ставке: теперь регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, следует из заявления ЦБ.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении.
ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. Такой шаг регулятор сопроводил сигналом, что может еще снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях.
Затем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения политики, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно.
В эту пятницу регулятор снизил ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года - до 4,5%, обновив ее исторический минимум.
Здание Центрального банка РФ
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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