ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России немного поменял сигнал в релизе по ключевой ставке: теперь регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях, следует из заявления ЦБ.
"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в сообщении.
ЦБ после мартовской паузы на фоне пандемии коронавируса в апреле снизил ставку до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года - начала 2014 года и выйдя на стимулирующую денежно-кредитную политику. Такой шаг регулятор сопроводил сигналом, что может еще снизить ключевую ставку на ближайших заседаниях.
Затем глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все еще есть значительное пространство для смягчения политики, хотя использовать его за один шаг или даже до конца года не обязательно.
В эту пятницу регулятор снизил ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года - до 4,5%, обновив ее исторический минимум.