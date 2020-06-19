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В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Увеличение объемов тестирования на коронавирус позволило выявить бессимптомный очаг COVID-19 в Псковской областной психиатрической больнице №1, сообщил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T14:11
михаил ведерников
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
псковская область
происшествия
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псковская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил ведерников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, происшествия

В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19

13:55 19.06.2020 (обновлено: 14:11 19.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Увеличение объемов тестирования на коронавирус позволило выявить бессимптомный очаг COVID-19 в Псковской областной психиатрической больнице №1, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, там обнаружили 32 случая заражения.
"Все выявленные пациенты бессимптомные, и по факту выявить этот очаг удалось только благодаря растущим темпам тестирования", — сказал губернатор на заседании оперштаба, которое транслирует Псковское агентство информации.
Михаил Ведерников
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Ведерников добавил, что часть очагов COVID-19 в регионе уже ликвидировали, а наиболее крупные из них находятся под контролем. Так, завершилось тестирование жителей, контактировавших с заболевшими сотрудниками Великолукского мясокомбината. Всего в этом очаге выявили 80 инфицированных.
Как уточнил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, с начала эпидемии в Псковской области зарегистрировали 15 вспышек инфекции. Общее число заразившихся составило 432 человека.
По данным оперштаба, всего в области 2183 случая коронавируса, за минувшие сутки выявили 95 новых случаев. Выздоровели 705 человек, скончались 19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Михаил ВедерниковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Псковская областьПроисшествия
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