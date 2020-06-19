В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19

Ведерников добавил, что часть очагов COVID-19 в регионе уже ликвидировали, а наиболее крупные из них находятся под контролем. Так, завершилось тестирование жителей, контактировавших с заболевшими сотрудниками Великолукского мясокомбината. Всего в этом очаге выявили 80 инфицированных.