https://ria.ru/20200619/1573186035.html
В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
Увеличение объемов тестирования на коронавирус позволило выявить бессимптомный очаг COVID-19 в Псковской областной психиатрической больнице №1, сообщил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:55
2020-06-19T14:11
михаил ведерников
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
псковская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669148_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_88958de36642635179e8a3cb2232b36e.jpg
https://ria.ru/20200619/1573182513.html
1
псковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669148_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_88958de36642635179e8a3cb2232b36e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669148_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_b685eada56388de3ad74ec2de964a121.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669148_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_12b7a3fb0bc8007568c528a8e800edf5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ведерников, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), псковская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Увеличение объемов тестирования на коронавирус позволило выявить бессимптомный очаг COVID-19 в Псковской областной психиатрической больнице №1, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, там обнаружили 32 случая заражения.
"Все выявленные пациенты бессимптомные, и по факту выявить этот очаг удалось только благодаря растущим темпам тестирования", — сказал губернатор на заседании оперштаба, которое транслирует Псковское агентство информации
.
Ведерников добавил, что часть очагов COVID-19 в регионе уже ликвидировали, а наиболее крупные из них находятся под контролем. Так, завершилось тестирование жителей, контактировавших с заболевшими сотрудниками Великолукского мясокомбината. Всего в этом очаге выявили 80 инфицированных.
Как уточнил руководитель областного управления Роспотребнадзора
Александр Нестерук, с начала эпидемии в Псковской области зарегистрировали 15 вспышек инфекции. Общее число заразившихся составило 432 человека.
По данным оперштаба, всего в области 2183 случая коронавируса, за минувшие сутки выявили 95 новых случаев. Выздоровели 705 человек, скончались 19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.