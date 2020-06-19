Более 600 пациентов прошли лечение в медицинских центрах Минобороны

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число пациентов, вылечившихся от различных болезней, в том числе от Число пациентов, вылечившихся от различных болезней, в том числе от коронавируса , в развернутых Минобороны РФ медицинских центрах, достигло 617 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе российского военного ведомства.

"С начала функционирования 16 многопрофильных медицинских центров, возведенных Минобороны России в 15 регионах страны, 617 пациентов получили необходимое лечение в стационарных условиях, вылечились и были выписаны", - говорится в сообщении.

В Минобороны пояснили, что в медцентрах помощь оказывается, как военнослужащим, так и гражданскому населению. Пациенты получают все виды специализированной помощи, – от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру болезней, в том числе коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению, в настоящее время на лечении в этих медцентрах находятся 663 пациента с различными патологиями, им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.