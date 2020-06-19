https://ria.ru/20200619/1573185505.html
Более 600 пациентов прошли лечение в медицинских центрах Минобороны
Число пациентов, вылечившихся от различных болезней, в том числе от коронавируса, в развернутых Минобороны РФ медицинских центрах, достигло 617 человек,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:49
2020-06-19T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Число пациентов, вылечившихся от различных болезней, в том числе от коронавируса
, в развернутых Минобороны РФ медицинских центрах, достигло 617 человек, сообщили в пятницу в пресс-службе российского военного ведомства.
"С начала функционирования 16 многопрофильных медицинских центров, возведенных Минобороны России в 15 регионах страны, 617 пациентов получили необходимое лечение в стационарных условиях, вылечились и были выписаны", - говорится в сообщении.
В Минобороны пояснили, что в медцентрах помощь оказывается, как военнослужащим, так и гражданскому населению. Пациенты получают все виды специализированной помощи, – от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру болезней, в том числе коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, в настоящее время на лечении в этих медцентрах находятся 663 пациента с различными патологиями, им в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,2 миллионов случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.