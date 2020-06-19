https://ria.ru/20200619/1573185377.html
В Верхневолжье за полгода 565 семей получили региональный маткапитал
Многодетным семьям Тверской области с начала года вручены 565 свидетельств регионального материнского капитала, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:55
2020-06-19T13:54
тверская область
игорь руденя
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 19 июн - РИА Новости. Многодетным семьям Тверской области с начала года вручены 565 свидетельств регионального материнского капитала, сообщает пресс-служба областного правительства.
Размер материнского капитала, который предоставляет область, на детей, рожденных в 2020 году, составляет 66238 рублей, на детей, рожденных в 2019 году – 63084 рубля. Объем средств по этому направлению в 2020 году составляет почти 100 миллионов рублей. Выплаты уже профинансированы на сумму 31,6 миллионов рублей.
"Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны – один из главных приоритетов государства. Дети – это будущее России, будущее Тверской области", - отметил губернатор области Игорь Руденя
.
Пресс-служба напоминает, что право на материнский (семейный) капитал за счет областного бюджета имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года. Средства можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на обеспечение инженерными коммуникациями своих домов, на проведение ремонта, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля. Кроме того, региональный материнский капитал может быть направлен на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.
Реализовать средства (или часть средств) материнского регионального капитала можно по истечении одного года со дня рождения третьего или последующих детей, с появлением которых возникло право на данную меру социальной поддержки.