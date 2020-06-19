В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных

"По имеющейся у меня информации в настоящий момент под арестом китайской стороны нет никаких представителей (военного – ред.) персонала Индии", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки в понедельник вечером военных Индии и Китая в долине Галван. По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.