В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных

ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Индийских военных под арестом в Китае в настоящий момент нет, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Раннее газета Hindu со ссылкой на источник в службах безопасности сообщила, что Китай освободил десять индийских военнослужащих, взятых в плен в ходе пограничных столкновений три дня назад.
"По имеющейся у меня информации в настоящий момент под арестом китайской стороны нет никаких представителей (военного – ред.) персонала Индии", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая не уточнил, были ли пленные ранее.
Тем временем, как сообщала газета Hindu, индийские военные были освобождены в четверг вечером по итогам переговоров представителей военного командования Индии и Китая. Пленные, в том числе подполковник и три майора, были возвращены целыми и невредимыми. Командование отметило, что никто из индийских солдат не пропал без вести.
Новый виток напряженности между двумя странами начался после стычки в понедельник вечером военных Индии и Китая в долине Галван. По данным представителя армии Индии, в ходе произошедшего столкновения с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.