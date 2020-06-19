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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200619/1573183945.html
В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
Психологическое консультирование супругов и совместный досуг предложил для укрепления семей в городе Прокопьевск Кемеровской области храм Дмитрия Донского - и... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:45
религия и мировоззрение
религия
дмитрий донсков
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
прокопьевск
кемеровская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, дмитрий донсков, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, прокопьевск, кемеровская область, общество

В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ

13:45 19.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЖенщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Психологическое консультирование супругов и совместный досуг предложил для укрепления семей в городе Прокопьевск Кемеровской области храм Дмитрия Донского - и выиграл в конкурсе грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
"Проект "Архитектура семьи" направлен на формирование гармоничных отношений и преодоление кризисных ситуаций в семьях жителей города Прокопьевска, находящихся на грани распада брака",- говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
На эти нужды храм получил почти полмиллиона рублей, уточняют в РПЦ, но среди участников проекта также значатся местная администрация, психологический центр, телеканал и НКО, которая помогает семьям.
По данным сайта, на эти деньги организуют психологическое консультирование супругов, паломнические поездки для семей, городской фотоконкурс и публикацию материалов на семейную тематику.
"Проект предусматривает проведение практических занятий на базе Центра психолого-педагогической помощи населению в групповом и индивидуальном формате, терапию творчества, медиацию, индивидуальное семейное консультирование", - уточняют в РПЦ.
В результате, по замыслу организаторов, участники проекта "Архитектура семьи", которых будет не менее 335 человек, должны научиться преодолевать кризисные ситуации в семье. Кроме того, авторы проекта планируют сориентировать людей на "осознанное родительство", повысить уровень социальной адаптации и финансово-экономической грамотности - и даже "выявить степень ответственности мужчины и женщины в воспитании детей", повысить их самооценку.
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Религия и мировоззрениеРелигияДмитрий ДонсковНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПрокопьевскКемеровская областьОбщество
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