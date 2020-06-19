В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ

Женщина с детской коляской на Жулебинском бульваре в Москве

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Психологическое консультирование супругов и совместный досуг предложил для укрепления семей в городе Прокопьевск Кемеровской области храм Дмитрия Донского - и выиграл в конкурсе грантов президента РФ на развитие гражданского общества в 2020 году, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.

"Проект "Архитектура семьи" направлен на формирование гармоничных отношений и преодоление кризисных ситуаций в семьях жителей города Прокопьевска, находящихся на грани распада брака",- говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

На эти нужды храм получил почти полмиллиона рублей, уточняют в РПЦ, но среди участников проекта также значатся местная администрация, психологический центр, телеканал и НКО, которая помогает семьям.

По данным сайта, на эти деньги организуют психологическое консультирование супругов, паломнические поездки для семей, городской фотоконкурс и публикацию материалов на семейную тематику.

"Проект предусматривает проведение практических занятий на базе Центра психолого-педагогической помощи населению в групповом и индивидуальном формате, терапию творчества, медиацию, индивидуальное семейное консультирование", - уточняют в РПЦ.