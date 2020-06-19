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В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет
В новом составе Общественной палаты РФ будут действовать 20 комиссий, четыре межкомиссионные группы и один координационный совет, соответствующее решение было... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:18
россия
общественная палата рф
политика
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РИА Новости
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353
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россия, общественная палата рф, политика

В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет

13:18 19.06.2020
47
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В новом составе Общественной палаты РФ будут действовать 20 комиссий, четыре межкомиссионные группы и один координационный совет, соответствующее решение было принято на первом пленарном заседании.
"На голосование ставится вот такое предложение: 20 комиссий, четыре межкомиссионные рабочие группы, а также один координационный совет", - объявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, уточнив, что рабочие группы и другие образования можно будет также создать уже в ходе работы нового состава. В ходе голосования такая система была принята.
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Среди предложенных и одобренных комиссий, как указано в презентации, представленной на пленарном заседании, - комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, комиссия по экологии и охране окружающей среды, комиссия по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. Также приняты комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению, комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам, комиссия по благотворительности и социальной работе, комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и так далее.
В соответствии с регламентом, главы комиссий также были утверждены голосованием. В частности, академик РАН Лео Бокерия возглавил комиссию по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.
Шестнадцатого июня был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.
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РоссияОбщественная палата РФПолитика
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