https://ria.ru/20200619/1573183085.html
В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет
В новом составе Общественной палаты РФ будут действовать 20 комиссий, четыре межкомиссионные группы и один координационный совет, соответствующее решение было... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:18
2020-06-19T13:18
россия
общественная палата рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:134:1500:978_1400x0_80_0_0_b1479257e78b028ee392ac1f2cf54566.jpg
https://ria.ru/20200619/1573178554.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:134:1500:978_1400x0_80_0_0_b1479257e78b028ee392ac1f2cf54566.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_e7f6616e33b807c2cfd73743ce31bf0c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_251:0:1251:1000_1400x0_80_0_0_53a0ec367ba2af691bb008eee93e4ad3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общественная палата рф, политика
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
В новом составе Общественной палаты РФ
будут действовать 20 комиссий, четыре межкомиссионные группы и один координационный совет, соответствующее решение было принято на первом пленарном заседании.
"На голосование ставится вот такое предложение: 20 комиссий, четыре межкомиссионные рабочие группы, а также один координационный совет", - объявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
, уточнив, что рабочие группы и другие образования можно будет также создать уже в ходе работы нового состава. В ходе голосования такая система была принята.
Среди предложенных и одобренных комиссий, как указано в презентации, представленной на пленарном заседании, - комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, комиссия по экологии и охране окружающей среды, комиссия по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. Также приняты комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению, комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам, комиссия по благотворительности и социальной работе, комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и так далее.
В соответствии с регламентом, главы комиссий также были утверждены голосованием. В частности, академик РАН Лео Бокерия
возглавил комиссию по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.
Шестнадцатого июня был оглашен список нового состава ОП РФ, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.