В новом составе ОП будут действовать 20 комиссий и координационный совет

Среди предложенных и одобренных комиссий, как указано в презентации, представленной на пленарном заседании, - комиссия по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, комиссия по экологии и охране окружающей среды, комиссия по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. Также приняты комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению, комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам, комиссия по благотворительности и социальной работе, комиссия по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО и так далее.