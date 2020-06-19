https://ria.ru/20200619/1573181724.html
На первом этапе программы развития Тува получит пять миллиардов рублей
Первичный этап реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года включает в себя реализацию более 30... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:04
2020-06-19T13:04
республика алтай
алтайский край
республика тыва
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика алтай, алтайский край, республика тыва, экономика
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости.
Первичный этап реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва
до 2024 года включает в себя реализацию более 30 мероприятий с общим объемом федерального финансирования в размере 5 миллиардов рублей, сообщает со ссылкой на главу Тувы Шолбана Кара-оола его пресс-служба.
По ее данным, в Туве данную программу считают "программой ускоренного развития" республики.
"При этом в распоряжении об утверждении данной программы предусмотрена возможность продления ее реализации на 2025-2027 годы... Программа включает на первичном этапе 34 мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов с общим объемом федерального финансирования опять же на первичном этапе в размере 5 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба главу региона.
Он отметил, что "ожидаемый объем внебюджетных инвестиций в реализацию программных мероприятий превысит 200 миллиардов рублей".
"Планируется создать более 15 тысяч новых рабочих мест, довести грузооборот до 27 миллионов тонн в год, пассажиропоток через наши воздушные ворота – до 220 тысяч человек", - подчеркнул Кара-оол.
Год назад были определены 10 субъектов РФ с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай
, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край
, Чувашия и Калмыкия. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития, состоящем из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.