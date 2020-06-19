На первом этапе программы развития Тува получит пять миллиардов рублей

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Первичный этап реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Первичный этап реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва до 2024 года включает в себя реализацию более 30 мероприятий с общим объемом федерального финансирования в размере 5 миллиардов рублей, сообщает со ссылкой на главу Тувы Шолбана Кара-оола его пресс-служба.

По ее данным, в Туве данную программу считают "программой ускоренного развития" республики.

"При этом в распоряжении об утверждении данной программы предусмотрена возможность продления ее реализации на 2025-2027 годы... Программа включает на первичном этапе 34 мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов с общим объемом федерального финансирования опять же на первичном этапе в размере 5 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба главу региона.

Он отметил, что "ожидаемый объем внебюджетных инвестиций в реализацию программных мероприятий превысит 200 миллиардов рублей".

"Планируется создать более 15 тысяч новых рабочих мест, довести грузооборот до 27 миллионов тонн в год, пассажиропоток через наши воздушные ворота – до 220 тысяч человек", - подчеркнул Кара-оол.