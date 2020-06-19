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В Совфеде прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Российский президент Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне призывает западных политиков не искажать правду об этом периоде истории и не... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:02
валерий васильев
чехословакия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
польша
европа
в мире
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60
валерий васильев, чехословакия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, польша, европа, в мире

В Совфеде прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

13:02 19.06.2020
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© Фото : из личного архиваЧлен Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
© Фото : из личного архива
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне призывает западных политиков не искажать правду об этом периоде истории и не преуменьшать роль Советского Союза в победе над фашизмом, заявил сенатор Валерий Васильев.
О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства. Написанная Путиным статья вышла в пятницу в "Российской газете", ее текст также опубликован на сайте Кремля.
Станислав Бышок
11:2475 лет Великой Победы
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"Важно, что статья появилась в юбилейный год Победы не только на русском, но и на английском языке. Таким образом, президент апеллирует к западным политикам, призывая не искажать историческую правду и не замалчивать роль Советского Союза в победе над фашизмом", - сказал Васильев журналистам.
По его словам, информационные атаки на настоящих победителей - советский народ - стали до неприличия частыми, а заявления зарубежных политиков настолько далеки от правды, что президент России не случайно призывает все государства, особенно европейские, открыть архивы 1930-1940 годов.
"Историческая правда такова, что началом войны послужил не пакт Молотова-Риббентропа, о котором любит упоминать западный истеблишмент, а совсем иные документы. Как точно указал в статье президент, "именно Мюнхенский сговор послужил "спусковым крючком" и сделал великую войну в Европе неизбежной". И "руку" к этому приложила Польша. Сейчас же об этом не только не принято вспоминать, более того, "европейские политики, и в частности польские лидеры, хотят смести Мюнхенский сговор под ковер". Никто не хочет помнить, что лишь СССР встал на защиту Чехословакии, которую пытались поделить Польша и Германия", - сказал сенатор.
Сергей Железняк
09:5475 лет Великой Победы
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Васильев отметил, что подвиг советских людей в борьбе с нацизмом трудно переоценить, он не должен быть забыт.
"Великая Отечественная война, или Вторая мировая, обошлась нашей стране крайне дорого. За победу над фашизмом мы заплатили огромной ценой - 27 миллионов жизней советских людей. Люди всех национальностей как один встали на защиту Родины. Если не на поле битвы, так значит в тылу, работая из последних сил. Эта война и эта победа коснулась каждой семьи, каждого из нас. И мы помнили, помним и будем помнить о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - заявил политик.
Сенатор подчеркнул, что настало время западным политикам пересмотреть свои позиции и подходы к историческим событиям. "Попытки переписать историю дорого обходятся человечеству", - отметил Васильев.
Он уверен, что юбилейный год Победы над фашизмом "позволит России донести историческую правду до каждого человека, до каждого сердца".
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Валерий ВасильевЧехословакияВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинПольшаЕвропаВ мире
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