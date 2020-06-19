В Совфеде прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский президент Российский президент Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне призывает западных политиков не искажать правду об этом периоде истории и не преуменьшать роль Советского Союза в победе над фашизмом, заявил сенатор Валерий Васильев

О намерении написать статью о Второй мировой войне президент рассказывал журналистам на большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда Путин отметил, что тоталитаризм "достоин осуждения", однако "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". Подобные выводы свидетельствуют о том, что "люди не знают историю", и им необходимо прочесть исторические документы, подчеркивал глава государства. Написанная Путиным статья вышла в пятницу в " Российской газете ", ее текст также опубликован на сайте Кремля.

"Важно, что статья появилась в юбилейный год Победы не только на русском, но и на английском языке. Таким образом, президент апеллирует к западным политикам, призывая не искажать историческую правду и не замалчивать роль Советского Союза в победе над фашизмом", - сказал Васильев журналистам.

По его словам, информационные атаки на настоящих победителей - советский народ - стали до неприличия частыми, а заявления зарубежных политиков настолько далеки от правды, что президент России не случайно призывает все государства, особенно европейские, открыть архивы 1930-1940 годов.

"Историческая правда такова, что началом войны послужил не пакт Молотова-Риббентропа, о котором любит упоминать западный истеблишмент, а совсем иные документы. Как точно указал в статье президент, "именно Мюнхенский сговор послужил "спусковым крючком" и сделал великую войну в Европе неизбежной". И "руку" к этому приложила Польша . Сейчас же об этом не только не принято вспоминать, более того, "европейские политики, и в частности польские лидеры, хотят смести Мюнхенский сговор под ковер". Никто не хочет помнить, что лишь СССР встал на защиту Чехословакии , которую пытались поделить Польша и Германия", - сказал сенатор.

Васильев отметил, что подвиг советских людей в борьбе с нацизмом трудно переоценить, он не должен быть забыт.

"Великая Отечественная война, или Вторая мировая, обошлась нашей стране крайне дорого. За победу над фашизмом мы заплатили огромной ценой - 27 миллионов жизней советских людей. Люди всех национальностей как один встали на защиту Родины. Если не на поле битвы, так значит в тылу, работая из последних сил. Эта война и эта победа коснулась каждой семьи, каждого из нас. И мы помнили, помним и будем помнить о великом подвиге наших отцов, дедов и прадедов", - заявил политик.

Сенатор подчеркнул, что настало время западным политикам пересмотреть свои позиции и подходы к историческим событиям. "Попытки переписать историю дорого обходятся человечеству", - отметил Васильев.