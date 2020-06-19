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Перспективы сохранения СНВ-3 невысоки, считает сенатор
У российской стороны нет ощущения того, что США стремятся продлить действие СНВ-3, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:01
россия
договор снв-3
сергей кисляк
совет федерации рф
вашингтон (город)
сша
в мире
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353
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россия, договор снв-3, сергей кисляк, совет федерации рф, вашингтон (город), сша, в мире

Перспективы сохранения СНВ-3 невысоки, считает сенатор

13:01 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Сергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У российской стороны нет ощущения того, что США стремятся продлить действие СНВ-3, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.
В ходе онлайн-конференции с французскими сенаторами в пятницу парламентарии обсуждали вопрос международной безопасности, а также судьбу международных соглашений по ограничению вооружений.
"По СНВ-3 технические, политические и юридические возможности продления договора безо всяких условий остаются и сегодня", - сказал Кисляк.
Однако "никакого ощущения, что американские друзья всерьез рассматривают возможность его продления, пока у нас нет", отметил сенатор.
По его мнению, перспективы сохранения этого инструмента невысоки.
Кисляк также отметил, что все предыдущие соглашения в сфере ограничения вооружений соблюдались США до тех пор, пока они не противоречили их военным программам. Как только договоренности ограничивали развитие военного потенциала США, "Запад предпочитал отказываться от ранее достигнутых соглашений", заключил законодатель.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
13 июня, 20:51
Посол России в США прокомментировал ситуацию с договором СНВ-3
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей КислякСовет Федерации РФВашингтон (город)СШАВ мире
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