Перспективы сохранения СНВ-3 невысоки, считает сенатор

Сергей Кисляк на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. У российской стороны нет ощущения того, что У российской стороны нет ощущения того, что США стремятся продлить действие СНВ-3, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации , экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк

В ходе онлайн-конференции с французскими сенаторами в пятницу парламентарии обсуждали вопрос международной безопасности, а также судьбу международных соглашений по ограничению вооружений.

"По СНВ-3 технические, политические и юридические возможности продления договора безо всяких условий остаются и сегодня", - сказал Кисляк.

Однако "никакого ощущения, что американские друзья всерьез рассматривают возможность его продления, пока у нас нет", отметил сенатор.

По его мнению, перспективы сохранения этого инструмента невысоки.