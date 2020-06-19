СМИ: в Испании нашли человека, который стрелял по фотографиям политиков

МАДРИД, 19 июн - РИА Новости. Национальная полиция Испании установила личность человека, который стрелял в тире по фотографиям известных политиков, включая премьера Педро Санчеса, сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в ведомстве.
Накануне издание La Marea опубликовало видео, на котором видно, как неизвестные в самодельном тире устроили стрельбу по фотографиям политиков, представляющих левые партии. Среди фотографий – портреты премьера Испании Санчеса, вице-премьера Пабло Иглесиаса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, министра равных возможностей Ирене Монтеро, лидера фракции Podemos в конгрессе Пабло Эченике. На видео человек за кадром говорит "приговор", после чего мужчина стреляет по фотографиям и сбивает их все. Остальные находящиеся в комнате смеются.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента, кроме того, правительство сообщило, что Государственная адвокатура представит обращение в прокуратуру.
Как сообщили источники в Национальной полиции, человек, стрелявший по фотографиям, - бывший военный, сейчас работающий таксистом. Сама запись велась в частном спортивном тире в Малаге.
Данные о личности этого мужчины уже переданы в прокуратуру.