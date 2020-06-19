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СМИ: в Испании нашли человека, который стрелял по фотографиям политиков
Национальная полиция Испании установила личность человека, который стрелял в тире по фотографиям известных политиков, включая премьера Педро Санчеса, сообщает... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:57
пабло иглесиас
педро санчес
podemos
малага
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:154:3008:1846_1400x0_80_0_0_79910a7871e155de7896a8276371283e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пабло иглесиас, педро санчес, podemos, малага, испания, в мире

СМИ: в Испании нашли человека, который стрелял по фотографиям политиков

12:57 19.06.2020
117
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
МАДРИД, 19 июн - РИА Новости. Национальная полиция Испании установила личность человека, который стрелял в тире по фотографиям известных политиков, включая премьера Педро Санчеса, сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в ведомстве.
Накануне издание La Marea опубликовало видео, на котором видно, как неизвестные в самодельном тире устроили стрельбу по фотографиям политиков, представляющих левые партии. Среди фотографий – портреты премьера Испании Санчеса, вице-премьера Пабло Иглесиаса, министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, министра равных возможностей Ирене Монтеро, лидера фракции Podemos в конгрессе Пабло Эченике. На видео человек за кадром говорит "приговор", после чего мужчина стреляет по фотографиям и сбивает их все. Остальные находящиеся в комнате смеются.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента, кроме того, правительство сообщило, что Государственная адвокатура представит обращение в прокуратуру.
Как сообщили источники в Национальной полиции, человек, стрелявший по фотографиям, - бывший военный, сейчас работающий таксистом. Сама запись велась в частном спортивном тире в Малаге.
Данные о личности этого мужчины уже переданы в прокуратуру.
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