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Уровень угрозы от COVID-19 в Британии понизили с четвертого до третьего
Уровень угрозы от коронавируса в Великобритании понижен с четвертого до третьего, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного врача страны... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:08
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, северная ирландия, здоровье - общество, уэльс, великобритания, в мире

Уровень угрозы от COVID-19 в Британии понизили с четвертого до третьего

12:52 19.06.2020 (обновлено: 13:08 19.06.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Уровень угрозы от коронавируса в Великобритании понижен с четвертого до третьего, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного врача страны профессора Криса Уитти.
"Единый центр по биологической безопасности порекомендовал снизить уровень угрозы от COVID-19 c четвертого уровня (эпидемия широко распространена, передача вируса высока или резко растет) до третьего (эпидемия широко распространена). Главные врачи Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии проанализировали данные и согласились с рекомендацией понизить уровень угрозы до третьего", - говорится в заявлении.
Количество умерших от коронавируса в Британии превышает уже 42 тысячи человек, количество выявленных случаев заражения – 300 тысяч.
"Во всех четырех регионах страны мы наблюдаем стабильное сокращение числа новых случаев. Это не означает, что пандемия закончилась. Вирус по-прежнему широко распространен, и отдельные вспышки вероятны. Мы добились прогресса в борьбе с вирусом благодаря усилиям общественности, и нам нужно, чтобы общественность продолжала следовать рекомендациями, чтобы обеспечить продолжение прогресса", - указывается в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 мая объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности. Тогда же он сообщил, что в период карантина страна находилась на четвертом уровне, и начала двигаться к третьему.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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