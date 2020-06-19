Уровень угрозы от COVID-19 в Британии понизили с четвертого до третьего

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Уровень угрозы от коронавируса в Великобритании понижен с четвертого до третьего, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного врача страны профессора Криса Уитти.
"Единый центр по биологической безопасности порекомендовал снизить уровень угрозы от COVID-19 c четвертого уровня (эпидемия широко распространена, передача вируса высока или резко растет) до третьего (эпидемия широко распространена). Главные врачи Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии проанализировали данные и согласились с рекомендацией понизить уровень угрозы до третьего", - говорится в заявлении.
Количество умерших от коронавируса в Британии превышает уже 42 тысячи человек, количество выявленных случаев заражения – 300 тысяч.
"Во всех четырех регионах страны мы наблюдаем стабильное сокращение числа новых случаев. Это не означает, что пандемия закончилась. Вирус по-прежнему широко распространен, и отдельные вспышки вероятны. Мы добились прогресса в борьбе с вирусом благодаря усилиям общественности, и нам нужно, чтобы общественность продолжала следовать рекомендациями, чтобы обеспечить продолжение прогресса", - указывается в заявлении.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 мая объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности. Тогда же он сообщил, что в период карантина страна находилась на четвертом уровне, и начала двигаться к третьему.
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