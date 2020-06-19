Уровень угрозы от COVID-19 в Британии понизили с четвертого до третьего

"Во всех четырех регионах страны мы наблюдаем стабильное сокращение числа новых случаев. Это не означает, что пандемия закончилась. Вирус по-прежнему широко распространен, и отдельные вспышки вероятны. Мы добились прогресса в борьбе с вирусом благодаря усилиям общественности, и нам нужно, чтобы общественность продолжала следовать рекомендациями, чтобы обеспечить продолжение прогресса", - указывается в заявлении.