https://ria.ru/20200619/1573179796.html
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам
Организовать видеонаблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию готовы уже около 50 регионов, всего планируется организовать его в порядка РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:46
2020-06-19T12:46
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
общество
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https://ria.ru/20200618/1573128203.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568213374_0:84:1440:894_1400x0_80_0_0_6fce00db7778a1f7e72b65a9bccec619.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, общество