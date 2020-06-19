Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам

"У нас уже на сегодняшний день около 50 регионов откликнулись и сейчас занимаются тем, чтобы у них было организовано в той или иной степени видеонаблюдение. Планируется, что всего будет около 70 регионов", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.