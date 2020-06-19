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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573179796.html
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам
Организовать видеонаблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию готовы уже около 50 регионов, всего планируется организовать его в порядка РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:46
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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элла памфилова, общество

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на голосовании по поправкам

12:46 19.06.2020
82
© Фото : пресс-служба ЦИКПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© Фото : пресс-служба ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Организовать видеонаблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию готовы уже около 50 регионов, всего планируется организовать его в порядка 70 субъектах, - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас уже на сегодняшний день около 50 регионов откликнулись и сейчас занимаются тем, чтобы у них было организовано в той или иной степени видеонаблюдение. Планируется, что всего будет около 70 регионов", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
По ее словам, видеонаблюдение - это "очень важный элемент прозрачности, открытости самой процедуры голосования".
Голосование по поправкам в конституцию назначено на первое июля.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
12:41
В ряде регионов протестируют всех членов избиркомов
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаОбщество
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