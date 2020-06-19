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Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:34
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виталий малкин, совет федерации рф, франция, люксембург (государство), в мире

Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле

12:34 19.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкЗимний отдых в Куршевеле
Зимний отдых в Куршевеле
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Зимний отдых в Куршевеле. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
Агентство отмечает, что судебное разбирательство длилось четыре года. Для покупки шале, пишет Bloomberg, Малкин использовал фирму в Люксембурге, и от него потребовали заплатить 3% от стоимости имущества – так власти Франции поступают, когда считают, что были использованы подставные компании с целью ухода от налогов.
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В 2012 и 2013 годах зарегистрированная в Люксембурге компания Crystal Vision Holdings заявила, что Малкин является владельцем всех ее акций, указывает агентство. В ответ на это французские власти попросили его подтвердить право собственности, чтобы получить возможность освободиться от налога в 3% на стоимость шале.
Малкин предоставил в суд документы, но ни один из них не убедил налоговых специалистов и апелляционный суд в Экс-ан-Провансе, который принял решение 2 июня. В итоге экс-сенатор должен выплатить около 77 тысяч евро в виде штрафов, а также 510 тысяч евро в качестве недоимок по налогам за 2012 год и 951 тысячу евро – за 2013 год, так как стоимость недвижимости увеличилась из-за реконструкции.
Bloomberg отмечает, что в январе в похожей ситуации оказался российский предприниматель и миллиардер Искандар Махмудов: власти постановили, что он должен выплатить 1,56 миллиона евро в виде налогов, связанных с виллой на Лазурном берегу. Адвокаты Малкина и Махмудова отказались комментировать агентству эту информацию.
Экс-сенатор от Бурятии Виталий Малкин, который в 2011 году стал самым богатым членом Совета Федерации с доходом свыше 1 миллиарда 11 миллионов рублей, подал заявление о досрочном сложении полномочий в марте 2013 года. Малкин объяснил свой уход развернутой против него "грязной кампанией" из-за рубежа и желанием "не запачкать" Совет Федерации.
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Виталий МалкинСовет Федерации РФФранцияЛюксембург (государство)В мире
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